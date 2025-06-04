Sakarya\'da Yaşlılar için Keyifli Piknik Etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, YADEM hizmetleri kapsamında Geyve Doğançay'da yaşlılara özel piknik programı düzenledi. Doğayla iç içe düzenlenen etkinlikte yaşlılar keyifli anlar yaşadı, bando ekibi müzik dinletisi sundu, ikramlar yapıldı. Eli öpülesi büyükler, bu özel etkinlik için Büyükşehir'e teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), yaşlı bireyleri sosyal yaşamın merkezinde buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen piknik programıyla YADEM, Geyve Doğançay mesire alanında yaşlı vatandaşlara keyif dolu bir gün yaşattı. Etkinlik çerçevesinde Geyve'de ikamet eden vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle evlerinden alındı ve mesire alanına ulaştırıldı.

Gün boyunca doğanın tadını çıkaran katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın sunduğu müzik dinletisiyle eğlence ve nostaljik dolu anlar yaşandı. Samimi anların yaşandığı programda yaşlılar, YADEM ekipleriyle bol bol sohbet etti, taleplerini paylaştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, YADEM çatısı altında gerçekleştirdiği etkinliklerle yaşlı bireylerin yalnız olmadığını ve her zaman yanlarında olunduğunu hissettirmeye devam ediyor. - SAKARYA