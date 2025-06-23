Sakarya'dan Ücretsiz Kadınlar Plajı Etkinliği - Son Dakika
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Sakarya'dan Ücretsiz Kadınlar Plajı Etkinliği

Sakarya\'dan Ücretsiz Kadınlar Plajı Etkinliği
23.06.2025 11:26  Güncelleme: 11:28
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu boyunca her çarşamba ve perşembe günü kadınları ücretsiz olarak Kocaali Sosyal Tesisleri ve Kadınlar Plajı'nda misafir edecek. İlk etkinlikler 25 ve 26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sosyal belediyecilik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu boyunca her çarşamba ve perşembe günü kadınları ücretsiz olarak Kocaali Sosyal Tesisleri ve Kadınlar Plajı'nda ücretsiz olarak misafir edecek. 25 ve 26 Haziran tarihlerinde yapılacak ilk etkinliklere kayıtlar www.sakarya.bel.tr adresinden başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalara her gün yenilerini ekliyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, Haziran sonundan itibaren yaz sezonu boyunca her çarşamba ve perşembe günü kadınları Kocaali Sosyal Tesislerinde ücretsiz ağırlamak için bir organizasyon hazırladı. Uygulamanın ilk başlangıç tarihi 25 ve 26 Haziran olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesinde yer alan kayıt formundan kaydını yaptıranların bu uygulamadan yararlanabileceğini önemle duyurdu. Uygulamanın detaylarında ise saat 09.00'da Demokrasi Meydanı'ndan hareket edileceğini, 16.30'da da Kocaali'den yeniden şehre dönüş sağlanacağı belirtildi.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü yeni sezon için kapılarını açan ve Karadeniz'de bir ilk olma özelliği taşıyan Kocaali Sosyal Tesisleri'nde yapılacak ücretsiz programa katılmak isteyenler www.sakarya.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecek. Çarşamba günü için katılmak isteyen vatandaşların kayıtları pazartesi günü saat 09.00'da, Perşembe günü katılmak isteyen kişilerin kayıtları ise salı günü saat 09.00'da açılacak olan başvuru sayfasından yapılacak. 20 bin metrekarelik alan üzerinde plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile şehir turizmine büyük katkı sunuyor. Sosyal tesisin içerisinde ayrıca bebek bakım odası, çocuk oyun parkı ile çocuk oyun havuzu da bulunuyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'dan Ücretsiz Kadınlar Plajı Etkinliği - Son Dakika

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