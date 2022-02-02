Üye Girişi
Sakarya Gazetesi sahibi Ünügür'den üzücü haber - Son Dakika

Sakarya Gazetesi sahibi Ünügür'den üzücü haber

02.02.2022 17:12
Sakarya Gazetesi sahibi Ünügür'den üzücü haber

Eskişehir'in köklü kurumlarından Sakarya Gazetesi'nin sahibi Üstün Ünügür, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'in köklü kurumlarından Sakarya Gazetesi'nin sahibi Üstün Ünügür, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de Sakarya Gazetesi, basın camiası ve iş dünyası en acı günlerinden birisini yaşıyor. Duayen gazeteci olan Sakarya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ünügür, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti. İki haftadır tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Ünügür'ün ne zaman ve nerede toprağa verileceğinin bugün belli olacak. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500

Tıp Fakültesi Hastanesi, Osmangazi, Eskişehir, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sakarya Gazetesi sahibi Ünügür'den üzücü haber - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:08 Mahalleyi ayağa kaldıran gaz kokusunun kaynağı tespit edildi! Kimyasal maddeden geliyormuş!
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Ölüm oranlarındaki azalmada aşının etkisi var
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
16:51 Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 8 gözaltı
16:12 Bafetimbi Gomis Galatasaray'a yeniden transfer oluyor!
16:07 Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 17:19:18. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya Gazetesi sahibi Ünügür'den üzücü haber - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement