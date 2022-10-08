Sakarya haber! Sakarya Park'ta teknoloji atağı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya haber! Sakarya Park'ta teknoloji atağı

08.10.2022 10:41
Sakarya haber! Sakarya Park'ta teknoloji atağı

Sakarya haberleri... Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tercih edilen noktalarından biri olan Sakarya Park'ta, vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla kamera ve anons sistemlerini yenileyerek hizmete sundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tercih edilen noktalarından biri olan Sakarya Park'ta, vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla kamera ve anons sistemlerini yenileyerek hizmete sundu. Park'ta ayrıca ücretsiz güvenli kablosuz internet hizmeti de hayata geçirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi teknolojinin tüm imkanlarını vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Hizmetlerinde önce güvenlik mottosuyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı marifetiyle şehrin en fazla tercih edilen noktalarından biri olan Sakarya Park'ta, yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri ve çocuk parklarının çevresinde kurulan anons megafonlarını yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. Haftanın 7 günü 24 saat boyunca güvenlik görevlileri tarafından tek merkezden izlenecek olan kameralarla, oluşabilecek güvenlik sorunlarına karşı hızlı bir şekilde müdahale imkanı sağlanmış olacak. Özellikle hafta sonu aileler tarafından tercih edilen parkta, çocukların oyun parkları ve çevresinde oluşabilecek kaybolma durumuna karşı daha kontrollü hareket etmek amacıyla anons megafonları da süresiz olarak devrede tutulacak.

Güvenlik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların iletişim konforunu artırmak amacıyla devreye sokulan ücretsiz güvenli kablosuz internet (WİFİ) hizmeti de vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Sakarya Park'ın her noktasında kusursuz olarak hizmet veren kablosuz internet uygulaması özellikle gençlerin ilgisini çekerken, uygulamanın kalitesi de kullanıcılar tarafından tam not aldı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Kamuda ilk sertifika Arif Nihat Asya Öğrenci Yurduna Kamuda ilk sertifika Arif Nihat Asya Öğrenci Yurduna Sakarya gündem haberleri... Kocaali'de öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti Sakarya gündem haberleri... Kocaali'de öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti
Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya haber! Sakarya Park'ta teknoloji atağı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:32 Motorine zam yağmuru devam ediyor! Salı günü 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha gelecek
10:02 Bakan Nebati'den esnafa güzel haber: Limitlerin artırılması ve indirimlerin yapılacağı bir paket üzerinde çalışıyoruz
09:51 Ukrayna'nın Kırım işgalinin sembolü olan Kırım Köprüsü'nü vurduğu anlar kamerada
09:32 Ukrayna ordusu, Rusya'nın "Yıkılırsa kıyamet olur" dediği Kırım Köprüsü'nü bombaladı
09:31 MasterChef Kayhan, 10 bin TL maaşa bulaşıkçı bulamadığını söyleyerek isyan etti: MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum
09:22 Otogarda kan donduran ölüm: Talihsiz kadın, geri gelen otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi
09:07 Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu
08:55 New York'ta on binlerce kaçak göçmenin kente girmesi sonucu olağanüstü hal ilan edildi
08:22 Oyuncu çift, Başak Gümülcinelioğlu ve Çınar Çıtanak bugün evleniyor! Düğün öncesi romantik pozlar...
07:53 Adaları silahlandıran Yunanistan ve ABD'den skandal paylaşım! "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 10:48:21. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya haber! Sakarya Park'ta teknoloji atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement