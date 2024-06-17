Sakarya Karasu'da Tatilciler Sahillere Akın Etti

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İki günlük deniz yasağının kalkmasının ardından Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahillerde adeta adım atacak yer kalmadı. Bayramın ikinci günü sahillere akın eden tatilciler, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Kurban Bayramı'nın arife ve birinci günü Sakarya sahillerinde uygulanan denize giriş yasağı, bayramın ikinci günü sona erdi. Güzel havayı fırsat bilen binlerce tatilci, adeta Karasu sahiline akın etti. Cankurtaranlar ise önlemlerini arttırırken tatilciler, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Sahile gelen Nejla Altay, "Karasu'da tatilimiz çok güzel geçiyor. Burada cankurtaran olması çok iyi. Çok da güzel bir ortamı var" derken Ömür Özcan, "Yaklaşık 20 seneden beri Karasu'ya geliyoruz. Bayram tatili için ailece geldi. Bayağı kalabalık var" dedi. - SAKARYA