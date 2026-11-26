Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, tavukların bulunduğu alana giren bir köpek, 13 tavuğu boğarak telef etti. Tavuklara saldıran köpek, ardından çitlerden atlayarak bölgeden uzaklaşırken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynarca ilçesi Kırktepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, tavukların bulunduğu alana giren köpek, hayvanlara saldırmaya başladı. Köpek, tavukları tek tek yakalayarak 13 tavuğu boğup telef etti. Ardından çitlerden atlayarak bölgeden uzaklaşan köpeğin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin tavukların bulunduğu alana girişi, hayvanlara saldırısı ve sonrasında çitlerden atlayıp bölgeden uzaklaşması görülüyor.