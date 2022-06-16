Sakarya, Mayıs ayında yabancılara en çok konut satılan 5. il oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya, Mayıs ayında yabancılara en çok konut satılan 5. il oldu

16.06.2022 12:27
Sakarya, Mayıs ayında yabancılara en çok konut satılan 5. il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Mayıs ayı konut satış verileri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Mayıs ayı konut satış verileri açıklandı. Verilere göre 2312 konutun satıldığı Sakarya, ülke genelinde Mayıs ayı içerisinde yabancılara en çok konut satılan 5. il oldu.

TÜİK Mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları 2022 Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 olduğu kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılı Mayıs ayında Sakarya'da 2312 konut satıldı.

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 oldu. Mayıs ayında ülke genelinde toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payının yüzde 4,9 olduğu belirtildi. Bu çerçevede Mayıs ayı içerisinde yabancılara Sakarya'da 122 konut satıldı. Sakarya, Mayıs ayı baz alındığında ülke genelinde yabancılara en çok konut satılan 5. il olarak dikkat çekti. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Vatandaşın taşınmaz yatırıma güveni arttı Vatandaşın taşınmaz yatırıma güveni arttı Düzce'de mayıs ayında 702 konut satıldı Düzce'de mayıs ayında 702 konut satıldı
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya, Mayıs ayında yabancılara en çok konut satılan 5. il oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:18 Fenomen Duygu Özaslan'ın gelinliğinin altına giydiği 17 bin TL'lik ayakkabı gündem oldu
12:16 Ailesine kızıp evi ateşe verdi! Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti
12:11 Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı
12:08 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
11:51 Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü
11:45 Ebru Şancı Öztürk'ten yok artık dedirtecek sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır"
11:43 Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
11:38 Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde şaşırtan isim! Küs oldukları sanılıyordu
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 12:35:42. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya, Mayıs ayında yabancılara en çok konut satılan 5. il oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement