Sakarya Nehri\'nde Dev Yayın Balığı Yakalandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 2 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Balığın yakalanması ve güçlükle kıyıya alınması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tepetarla Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'nde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 2 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen balıkçılar, dev balığı güçlükle kıyıya çıkardı. Kantarda ağırlık ölçümü yapılan balık, hafif ticari aracın arka koltukları yatırılarak bagaja sığdırıldı. Balıkçıların hem nehirde hem de karada yaşadıkları zorlu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - SAKARYA