Sakarya'nın Kültürel Projeleri İçin Önemli Toplantı - Son Dakika
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Sakarya'nın Kültürel Projeleri İçin Önemli Toplantı

Sakarya\'nın Kültürel Projeleri İçin Önemli Toplantı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile şehirde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüşme gerçekleştirdi. Özellikle Uzunçarşı ve Şehir Kütüphanesi projeleri üzerine yapılan değerlendirmelerde süreçlerin hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

24.10.2024 16:33  Güncelleme: 16:34
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile bir araya gelerek şehre kazandırılmak istenen projeler hakkında görüştü.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bir dizi ziyaret için gittiği İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bir araya geldi. Alemdar, bir süre önce birlikte Uzunçarşı'da incelemelerde bulundukları Bakan Yardımcısı Yazgı ile birlikte müzede Sakarya için planlanan projelere dair toplantı yaparak Tarihi Uzunçarşı 3. Etabı için ortaya çıkan son verileri değerlendirdi ve Şehir Kütüphanesi için yapılan hazırlıkları masaya yatırdı. Görüşmeyle ilgili detayları paylaşan Alemdar, proje aşamalarını süratle geçerek Sakarya'yı iki önemli projeyle kısa süre içinde buluşturmak istediklerini söyledi. Bu süreçte Bakan Yazgı'nın Sakarya'ya kazandırılacak projeler için önemli bir katkı sunduğunu ifade eden Alemdar, "Şehrimizde hazırlığını yaptığımız iki proje üzerine Bakan Yardımcımızla istişarede bulunduk. Kendileri bu süreçte Sakarya'mıza büyük bir katkı sunuyor. Uzunçarşı'mızın tarihi dokusuna yakışır, çarşının ve şehir merkezinin muhtevasını değiştirecek projemizi süratle hayata geçirmek istiyoruz ve gayretle çalışıyoruz. Ayrıca Şehir Kütüphanemizin kapılarını kültür sanat dostlarına açmak istiyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'nın Kültürel Projeleri İçin Önemli Toplantı - Son Dakika

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