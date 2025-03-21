Sakarya Üniversitesinde Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sakarya Üniversitesinde baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı, düzenlenen şenlikle kutlandı.

Sakarya Üniversitesi, Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, il protokolü ve öğrenciler katıldı. Sakarya Valisi Rahmi Doğan konuşmasında, Sakarya'nın farklı kültürlerin buluştuğu bir şehir olduğunu belirterek Nevruz'un yalnızca doğanın yeniden uyanışı değil, aynı zamanda ortak geçmiş, kültürel birliktelik ve geleceğe yönelik umutların sembolü olduğunu ifade etti. Vali Doğan, başta Sakaryalılar olmak üzere tüm Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutlayarak sözlerini tamamladı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al da konuşmasında Nevruz Bayramı'nın coşkusunu birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek günün anlam ve önemine değindi. Baharın uyanışıyla birlikte yenilenmeyi ve kardeşliği simgeleyen Nevruz'un dostluk, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini, kültürümüzün önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Al, bu tarihin Ramazan ayına denk gelmesiyle birlikte bayram coşkusunu da beraberinde getirdiğini ifade ederek Türk dünyası ve tüm insanlık için Nevruz'un barışa ve kardeşliğe hizmet etmesi temennisinde bulundu.

Program çerçevesinde Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistanlı öğrenci toplulukları, kurdukları stantlarda geleneksel ürünlerini sergiledi. Şenlik, mehteran takımı gösterisi ve geleneksel demir dövme ritüeliyle devam etti. Programda kopuz eşliğinde sunulan performanslar ve halk dansları ekibinin gösterileri kültürel mirasın hatırlanmasına katkı sundu. Gösterilerin ardından Helikopter Pisti'nde yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlayan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik çerçevesinde düzenlenen sokak oyunlarında çuval yarışı, aşık atma, halat çekme ve yumurta boyama gibi aktiviteler düzenlendi. Arkadaşlık ve dayanışma bağlarını güçlendiren Nevruz Şenlikleri, hem öğrenciler hem de akademik ve idari personel tarafından birlik ve beraberlik içerisinde kutlandı. - SAKARYA