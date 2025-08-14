Sakarya Uzunçarşı'da Dönüşüm Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sakarya Uzunçarşı'da Dönüşüm Çalışmaları Başladı

Sakarya Uzunçarşı\'da Dönüşüm Çalışmaları Başladı
14.08.2025 13:30  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Uzunçarşı'da 3. Etap dönüşüm çalışmalarının başladığını ve 2. kısımda 70 bina ve 100 dükkan için ihalenin 19 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu. Amaç, tarihi dokunun korunarak ticari faaliyetlerin devamını sağlamak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar 3. Etap 1. Kısım dönüşüm çalışmalarının başladığı Tarihi Uzunçarşı eşrafıyla, esnaflarıyla bir araya geldi. 3. etap 1. kısım çalışmalarının başladığı dönüşümün detaylarını anlatan Alemdar, çalışmayı bir aşama daha ileriyi taşıyıp 2. kısım çerçevesinde 70 farklı bina, 100 dükkanda daha dönüşümün başlayacağını ve yapım ihalesinin 19 Ağustos'ta yapılacağını müjdeledi.

Sakarya'nın en köklü tarihi miraslarından biri olan ve şehrin geçmişine tanıklık eden Uzunçarşı'da, 3. Etap 1. Kısım dönüşüm çalışmaları başladı. Şehrin en büyük mirası olarak nitelendirilen tarihi çarşının kuzey bölgesinde, Unkapanı yönünden başlatılan çalışmalar çerçevesinde 40 yapının dış cephe, çatı ve altyapısını kapsayan restorasyon hummalı bir çalışmayla gerçekleştiriliyor. Sakarya Büyükşehir yönetiminde, Kültür Turizm Bakanlığı denetiminde bölgenin değerlerine, tarihine, yüzyıllardır korunan dokusuna uygun yürütülen dönüşüm çalışmaları, esnafın kayba uğramaması için ticaretin yoğun olduğu saatlerde değil gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar yürütülüyor.

Sürecin başlatılması ve hızlandırılması için önemli temaslarda bulunan ve çarşıya yoğun mesai harcayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Uzunçarşı esnafını ziyaret ederek aynı masada bir araya geldi. Bürokratlardan çalışmanın son durumuna ilişkin bilgi alan, esnafın taleplerini dinleyen Alemdar, önemli bir müjdeyi yerinde açıklayarak dönüşümün ilk etapta 40 binada başlayan dönüşüme ek olarak, 3. etap 2. kısım çerçevesinde 70 bina ve 100 dükkanda daha dönüşümün 19 Ağustos'ta yapılacak ihale sonrasında başlayacağını müjdeledi. Uzunçarşı Derneği Başkanı Murat Uslu ve çarşı esnafıyla Orta Camii çevresinde çay sohbeti yapan Başkan Alemdar talepleri dinledi, fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Alemdar ayrıca, "Uzunçarşı 3. Etap dönüşüm çalışmalarını geçtiğimiz günlerde başlattık. Çarşıdaki ticareti aksatmamak adına çalışmalarımızı akşam saatlerinde sürdürüyoruz. 3. Etap 1. Kısımda 40 binanın dış cephe, çatı ve altyapı yenileme süreci başladı. Hedefimiz, çarşının tarihi dokusunu koruyarak özgünlüğünü artırmak. Bu kapsamda 3. Etap 2. kısım için de 19 Ağustos'ta ihaleye çıkıyoruz. 70 binayı ve 100 dükkanı daha tarihi dokuya uygun bir şekilde dönüştüreceğiz. Önümüzdeki yıl Uzunçarşı'nın tamamını bir ada olarak ele alıp, tarihi kimliğine uygun şekilde dönüşümünü tamamlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

sakarya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya Uzunçarşı'da Dönüşüm Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
Resmi açıklama geldi Beşiktaş’ta bir ayrılık daha Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
Boş arazide tekme tokat dövüp sosyal medyada paylaştılar Boş arazide tekme tokat dövüp sosyal medyada paylaştılar
Özlem Çerçioğlu’nun ardından CHP Aydın teşkilatında peş peşe istifalar Özlem Çerçioğlu'nun ardından CHP Aydın teşkilatında peş peşe istifalar
İzmir’de Evrensel gazetesine silahlı saldırı: 1 gözaltı İzmir'de Evrensel gazetesine silahlı saldırı: 1 gözaltı
CHP’de kriz büyüyor Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler

13:18
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama
Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
13:04
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
18:19
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
17:59
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
17:56
Çerçioğlu’na “Hakkımı helal etmiyorum“ dediği isimden yanıt var
Çerçioğlu'na "Hakkımı helal etmiyorum" dediği isimden yanıt var
17:48
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP’den Aydın’a çıkartma Çok sert sözler
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP'den Aydın'a çıkartma! Çok sert sözler
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
17:25
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
17:08
Lampedusa açıklarında gemi faciası 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
Lampedusa açıklarında gemi faciası! 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
16:29
Yunanistan’da orman yangını kabusu Bilanço ağırlaşıyor
Yunanistan'da orman yangını kabusu! Bilanço ağırlaşıyor
16:28
Kim der ki 40 yaşında Elçin Sangu adeta yıllara meydan okuyor
Kim der ki 40 yaşında! Elçin Sangu adeta yıllara meydan okuyor
16:20
CHP’de kriz büyüyor Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler
CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 13:33:31. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya Uzunçarşı'da Dönüşüm Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.