Büyükşehir YADEM 2025\'te 16 ilçede binlerce yaşlıya hizmet ulaştırdı

Sakarya Büyükşehir YADEM, 2025 yılında binlerce yaşlıya evde temizlikten kişisel bakıma, sağlık danışmanlığından termal tatile kadar geniş bir yelpazede hizmet sundu. Sosyal belediyecilikte "Mahalle Gönüllüleri" projesiyle güçlenen YADEM, bir yıl içinde 13 binden fazla talebi karara bağlayarak Sakarya'nın çınarlarına vefa elini uzattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), 2025 yılı boyunca binlerce yaşlımızın hayatına dokunarak sosyal belediyeciliğin en güçlü örneklerini şehrin her noktasına ulaştırdı. YADEM tarafından, yıl boyunca 300'e yakın yaşlıya 2 bin 421 kez evde temizlik hizmeti verilerek sağlıklı yaşam alanları oluşturuldu. Kişisel bakım kapsamında ise 250 yaşlıya bin 334 kez ulaşıldı. Uzman yaşlı bakım teknikerleri saç-sakal kesimi, tırnak bakımı ve yatalak hastalar için özel sistemlerle sunulan kişisel bakım hizmeti titizlikle gerçekleştirdi. Sağlık odaklı çalışmalarda yaşlılara bin 354 seans fizik tedavi ve genel sağlık danışmanlığı sunuldu. Yaşlıların sosyal hayata katılımlarını sağlamak için de çeşitli programlar düzenleyen YADEM, 225 aileden toplam 780 kişiyi Taraklı Termal tesislerinde ücretsiz ağırladı. Tüm ulaşım ve konaklama detaylarının sağlandığı bu programın yanı sıra, doğa yürüyüşleri ve sosyal buluşmalarla yaklaşık 800 yaşlı, Sakarya'nın güzelliklerini keşfederek moral depoladı. - SAKARYA