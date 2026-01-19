Büyükşehir YADEM 2025'te 16 ilçede binlerce yaşlıya hizmet ulaştırdı - Son Dakika
Büyükşehir YADEM 2025'te 16 ilçede binlerce yaşlıya hizmet ulaştırdı

Büyükşehir YADEM 2025\'te 16 ilçede binlerce yaşlıya hizmet ulaştırdı
19.01.2026 10:47  Güncelleme: 10:49
Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı YADEM, 2025 yılında binlerce yaşlıya evde temizlik, kişisel bakım, sağlık danışmanlığı ve termal tatil gibi birçok hizmet sunarak sosyal belediyecilikte önemli bir başarıya imza attı.

Sakarya Büyükşehir YADEM, 2025 yılında binlerce yaşlıya evde temizlikten kişisel bakıma, sağlık danışmanlığından termal tatile kadar geniş bir yelpazede hizmet sundu. Sosyal belediyecilikte "Mahalle Gönüllüleri" projesiyle güçlenen YADEM, bir yıl içinde 13 binden fazla talebi karara bağlayarak Sakarya'nın çınarlarına vefa elini uzattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), 2025 yılı boyunca binlerce yaşlımızın hayatına dokunarak sosyal belediyeciliğin en güçlü örneklerini şehrin her noktasına ulaştırdı. YADEM tarafından, yıl boyunca 300'e yakın yaşlıya 2 bin 421 kez evde temizlik hizmeti verilerek sağlıklı yaşam alanları oluşturuldu. Kişisel bakım kapsamında ise 250 yaşlıya bin 334 kez ulaşıldı. Uzman yaşlı bakım teknikerleri saç-sakal kesimi, tırnak bakımı ve yatalak hastalar için özel sistemlerle sunulan kişisel bakım hizmeti titizlikle gerçekleştirdi. Sağlık odaklı çalışmalarda yaşlılara bin 354 seans fizik tedavi ve genel sağlık danışmanlığı sunuldu. Yaşlıların sosyal hayata katılımlarını sağlamak için de çeşitli programlar düzenleyen YADEM, 225 aileden toplam 780 kişiyi Taraklı Termal tesislerinde ücretsiz ağırladı. Tüm ulaşım ve konaklama detaylarının sağlandığı bu programın yanı sıra, doğa yürüyüşleri ve sosyal buluşmalarla yaklaşık 800 yaşlı, Sakarya'nın güzelliklerini keşfederek moral depoladı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sakarya, Tatil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir YADEM 2025'te 16 ilçede binlerce yaşlıya hizmet ulaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
