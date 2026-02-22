Sakaryalı Saat Ustası: Zanaata Yönelin! - Son Dakika
Sakaryalı Saat Ustası: Zanaata Yönelin!
22.02.2026 14:01
66 yaşındaki Adnan Kılıç, saat tamirciliğini büyük bir tutku ve titizlikle sürdürüyor.

Sakarya'da eğitim için gittiği yurt dışından dönerek baba mesleği saat tamirciliğini sürdüren 66 yaşındaki Adnan Kılıç, mekanik saatleri "ameliyat eder gibi" büyük bir titizlikle onarıyor.

Adapazarı ilçesinin hareketli noktalarından Dar Sokak'taki dükkanında mesleğini yaşatan Adnan Kılıç, temelleri babası tarafından 1955 yılında atılan zanaatı ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Babasının İsviçre'de aldığı eğitimin ardından memleketinde başlattığı saatçilik serüvenini devralan Kılıç, bozulan mekanik saatlere yeniden hayat vermek için günün büyük bölümünü büyüteci ve cımbızıyla tezgah başında geçiriyor.

"Bir saat için 1 saat hiç kımıldamadan çalışıyoruz"

Yarım asrı aşan meslek sevgisini anlatan Kılıç, eğitim amacıyla yurt dışına gitmesine rağmen içindeki saat tutkusu ağır basınca memleketine dönerek tezgahın başına geçtiğini belirtti. Saat tamirinin yüksek odaklanma gerektirdiğini vurgulayan Kılıç, "Babamız İsviçre'de aldığı eğitimden dolayı Sakarya'ya geldiğinde burada hizmete başladı. Sevgi, aşk derler ya; saati tamir ederken, sanki insanlarla konuşuyormuş gibi mutluluk duyuyorum. Bütün zevkimiz o. Eğitim için yurtdışına gittiğimiz halde bu işi sevdiğimiz için orayı bırakıp Türkiye'ye geri döndük. Sabır ve Allah vergisi bir yetenek gerekiyor. Ellerin titrememesi gerekiyor. Sabırda çok önemli bir etmen. Tamire başlayınca aşağı yukarı bir aksesuar için yaklaşık 1 saat hiç kımıldamadan ameliyat eder gibi işliyoruz. Sabır ve sevginin olması gerekiyor. Saatlerce aynı şeyle uğraşmak kolay bir şey değil" dedi.

Gençlere "zanaata yönelin" tavsiyesi

Mekanik saatlere olan ilginin ve üretim kalitesinin zamanla arttığını dile getiren Kılıç, saatin dünyada vazgeçilmeyecek bir aksesuar olduğunu söyledi. Mesleğin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunan deneyimli usta, gençlerin zorlukları nedeniyle saat tamirciliğine pek yanaşmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Ben yurt dışına eğitim için gitmiştim. Saat sevgimden dolayı Sakarya'mıza tekrar dönüp bu işi yapmaya başladım. Saat tamiri yetenek gerektirdiği için gençler pek yanaşmıyor. Genç nesil bu işi yapmak konusunda zorlanıyor. 'Biz daha kolay bir iş seçelim' diyorlar ama bu saat tamiri mesleği tahminimce kainat yok olana kadar var olacak. Bu işi yapmayı düşünen gençlere söyleyeyim, ekonomik olarak rahata erişirler. Çocuklarımıza tek tavsiyem mesleğe yönelsinler. Gelirleri ve hayat standartları çok artacak." - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
