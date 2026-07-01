Perşembe\'de Kabotaj Bayramı Coşkusu

Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Büyükşehir ve Perşembe Belediyesi tarafından ilçedeki iskele üzerinde düzenlenen programda Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanvekili Aşkın Baş ve Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak tarafından deniz şehitleri adına denize çelenk bırakıldı.

Program kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Tuzla Karakol Gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı. Denize demir atan gemiye ulaşım ise kayıklar ile sağlandı. Kutlamalar halk oyunları gösterileri ve tekne şovları ile devam etti.

Yağlı direk yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Kutlamalar kapsamında tekne seferleri, çuval yarışı ve yağlı direkten Türk bayrağını alma yarışmaları düzenlendi. İstanbul'dan yarışma için memleketi Ordu'ya gelen Mehmet Arslan, 3'üncü denemede yağlı direkten bayrağı alarak 10 bin liralık ödülün sahibi oldu. Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, yarışmaları kazananlara hediyelerini takdim etti.

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Aşkın Baş, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın öneminde değinerek, "Kabotaj Bayramı, gerçekten de milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın önemli simgelerinden birisi. Bu nedenle önemli bir günü kutluyoruz" dedi.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise, "Bugün, milletimizin denizlerdeki bağımsızlığını ve egemenliğini simgeleyen çok önemli bir günü idrak ediyoruz. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti, kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkını yalnızca Türk bayraklı gemilere vererek, denizlerimizin üzerindeki egemenliğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu tarihi adım Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kazanılan bağımsızlık mücadelesinin denizlerdeki en önemli kazanımlarından biri olmuştur. Denizle iç içe yaşan Perşembe ilçemiz için bu bayram daha da özeldir" diye konuştu. - ORDU