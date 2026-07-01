Perşembe'de Kabotaj Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Perşembe'de Kabotaj Bayramı Coşkusu

Perşembe\'de Kabotaj Bayramı Coşkusu
01.07.2026 14:29  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun sakin şehir Perşembe ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı; denize çelenk bırakıldı, TCG Tuzla gemisi ziyarete açıldı, yağlı direk yarışması ve halk oyunları ile renkli anlar yaşandı.

Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Büyükşehir ve Perşembe Belediyesi tarafından ilçedeki iskele üzerinde düzenlenen programda Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanvekili Aşkın Baş ve Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak tarafından deniz şehitleri adına denize çelenk bırakıldı.

Program kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Tuzla Karakol Gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı. Denize demir atan gemiye ulaşım ise kayıklar ile sağlandı. Kutlamalar halk oyunları gösterileri ve tekne şovları ile devam etti.

Yağlı direk yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Kutlamalar kapsamında tekne seferleri, çuval yarışı ve yağlı direkten Türk bayrağını alma yarışmaları düzenlendi. İstanbul'dan yarışma için memleketi Ordu'ya gelen Mehmet Arslan, 3'üncü denemede yağlı direkten bayrağı alarak 10 bin liralık ödülün sahibi oldu. Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, yarışmaları kazananlara hediyelerini takdim etti.

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Aşkın Baş, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın öneminde değinerek, "Kabotaj Bayramı, gerçekten de milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın önemli simgelerinden birisi. Bu nedenle önemli bir günü kutluyoruz" dedi.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise, "Bugün, milletimizin denizlerdeki bağımsızlığını ve egemenliğini simgeleyen çok önemli bir günü idrak ediyoruz. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti, kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkını yalnızca Türk bayraklı gemilere vererek, denizlerimizin üzerindeki egemenliğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu tarihi adım Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kazanılan bağımsızlık mücadelesinin denizlerdeki en önemli kazanımlarından biri olmuştur. Denizle iç içe yaşan Perşembe ilçemiz için bu bayram daha da özeldir" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Kabotaj Bayramı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Denizcilik, Perşembe, Kültür, Yerel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Perşembe'de Kabotaj Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
Bilecik’te “Ben gidiyorum“ notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp Bilecik'te "Ben gidiyorum" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp
Ayşe Tokyaz’ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı
İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı
Şanlıurfa’da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

14:50
Cemil Tugay’dan AK Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
14:09
Destici’den komedyen Deniz Göktaş’a sert tepki: O dili koparırız
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız
14:07
Batman’da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
Batman'da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı! Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
14:01
Aman Haaland görmesin Yıldız futbolcuyu fena taklit etti
Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti
13:04
İstanbul’da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
13:03
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 15:04:50. #7.13#
SON DAKİKA: Perşembe'de Kabotaj Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.