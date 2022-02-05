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Sakin Şehir Köyceğiz'de istatistikler arttı - Son Dakika

Sakin Şehir Köyceğiz'de istatistikler arttı

05.02.2022 20:01
Sakin Şehir Köyceğiz'de istatistikler arttı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde doğum, ölüm, evlenme ve boşanma oranlarında artış yaşandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde doğum, ölüm, evlenme ve boşanma oranlarında artış yaşandı.

Türkiye'nin 16'ncı 'sakin şehir' unvanına sahip olan Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü verilerine göre doğum, ölüm, evlenme ve boşanma oranlarında artış yaşandı. Köyceğiz İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Ali İlik, 2021 yılında ilçe genelinde oranlarda artış yaşandığına dikkat çekerken, 2020 yılında nüfusu 37 bin 981 olan ilçenin toplam nüfusunun da 2021 yılında 38 bin 425'e yükseldiğini belirtti.

Nüfusta yapılan diğer işlemlerle ilgili de bilgi veren İlik, 2020 yılında 356 olan doğum oranının 2021 yılında 377'ye, 150 olan ölüm oranının ise 178'e yükseldiğini ifade etti. İlçe genelinde 2020 yılında 248 olan evlenme oranı 282'ye, 83 olan boşanma oranı ise 108'e yükseldi.

Ayrıca 2020 yılında 3 bin 706 olan kimlik kartı çıkartma işlemi 2021 yılında 4 bin 158, 2 bin 437 olan ikamet başvurusu 2 bin 265, bin 447 olan sürücü belgesi başvurusu 2 bin 411, 210 olan pasaport işlemi ise 559 olarak gerçekleşti. - MUĞLA

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Hisarcık, Köyceğiz, Doğum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sakin Şehir Köyceğiz'de istatistikler arttı - Son Dakika


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