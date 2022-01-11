Saklanmak için yanlış adresi seçti...16 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı saklanmak için erkek arkadaşının evini tercih edince yakalandı - Son Dakika

Saklanmak için yanlış adresi seçti...16 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı saklanmak için erkek arkadaşının evini tercih edince yakalandı

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olan JASAT, 3 yılda kadın kılığında ormanda yakalanan Erkan G'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda suçluyu yakaladı

DENİZLİ - Denizli'de uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 16 yıl hapis cezasıyla aranan kadın, saklanmak için erkek arkadaşının evini tercih edince kendi sonunu hazırladı. Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olan JASAT, 3 yılda kadın kılığında ormanda yakalanan Erkan G.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda suçluyu yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma' suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nuray E.'nin(42), Honaz ilçesine geldiği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek düzenlenen başarılı operasyon sonucunda, uzun süredir takip edilen Nuray E., saklanmak için tercih ettiği erkek arkadaşının Kocabaş Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakalandı.

Hakkında 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nuray E.'nin, 2015 yılında Kocabaş Mahallesi'nde uyuşturucu madde satarken yakalandığı öğrenildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçlarından 5 ayrı kaydı tespit edilen Nuray E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JASAT, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu

Denizli'de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik başarılı operasyonlarıyla suçluların korkulu rüyası olan JASAT, son 3 yılda Denizli'de saklanmayı tercih eden 148 yıl, 65 yıl, 35 yıl ve 25 yıl gibi cezalarla aranan şüphelileri de yakalamıştı. Yakalana tacirlerin arasında yer alan, hakkında kesinleşmiş 65 yıl hapis cezası bulunan ayrıca 'cinsel taciz', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yaralama' gibi 7 suçtan aranan Erkan G., saklandığı ormanlık alanda başında eşarp, üzerinde etekle gözaltına alınmıştı.