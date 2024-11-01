Salatalık Fiyatları Yüzde 89,8 Arttı - Son Dakika
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Yerel

Salatalık Fiyatları Yüzde 89,8 Arttı

TZOB Başkanı Bayraktar, markette en fazla fiyat artışının salatalıkta yaşandığını açıkladı.

01.11.2024 20:43
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TZOB Başkanı Bayraktar: "Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 89,8 ile salatalık oldu"

"Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 23,4 ile patateste görüldü"

ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 89,8 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 65 ile sivri biber, yüzde 60,4 ile yeşil soğan, yüzde 46 ile kabak, yüzde 34,1 ile domates takip etti" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ekim ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını, aynı bölgede farklı satış noktalarından alınan gübre fiyatlarındaki farklılıkları ve aylık-yıllık girdi fiyatlarındaki değişimlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Ekim ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 368,5 ile karnabaharda görüldüğünü belirten Bayraktar, "Karnabahardaki fiyat farkını yüzde 281 ile patates, yüzde 259,4 ile beyaz lahana, yüzde 236,6 ile portakal ve yüzde 205,3 ile limon takip etti. Karnabahar 4,7 kat, patates 3,8 kat, beyaz lahana 3,6 kat, portakal 3,4 ve limon 3,1 kat fazlaya satıldı. Üreticide 12 lira 50 kuruş olan karnabahar 58 lira 56 kuruşa, 3 lira 60 kuruş olan patates 13 lira 72 kuruşa, 4 lira 81 kuruş olan beyaz lahana 17 lira 30 kuruşa, 13 lira 75 kuruş olan portakal 46 lira 28 kuruşa, 10 lira olan limon 30 lira 53 kuruşa markette satıldı" ifadelerini kullandı.

"Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 89,8 ile salatalık oldu"

Bayraktar, ekim ayında marketteki 36 ürünün 21'inde fiyat artışı yaşandığını kaydederek, "Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 89,8 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 65 ile sivri biber, yüzde 60,4 ile yeşil soğan, yüzde 46 ile kabak, yüzde 34,1 ile domates takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 18,7 ile kuru soğan oldu. Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 17 ile limon, yüzde 9,2 ile kuru incir, yüzde 7,9 ile Antep fıstığı, yüzde 7,5 ile kuru kayısı izledi" şeklinde konuştu.

"Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 23,4 ile patateste görüldü"

Üreticideki fiyatlara da değinen Bayraktar, "Ekim ayında üreticide 28 ürünün 18'inde fiyat artışı olurken, 7'sinde fiyat düşüşü görüldü. 3 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 23,4 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 13 ile limon, yüzde 10,1 ile yumurta, yüzde 8,8 ile pirinç ve yüzde 2,2 ile nohut izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 105,9 ile salatalıkta görüldü. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 104,8 ile kabak, yüzde 102,2 ile sivri biber, yüzde 64,4 ile domates ve yüzde 60 ile havuç izledi" şeklinde konuştu.

Üreticideki fiyat değişimlerine de değinen Bayraktar, "Arz ve talepteki değişim yumurta fiyatlarını düşürdü. İklim değişikliği sebebiyle erken olgunlaşan erkenci ve orta erkenci limon çeşitlerinin aynı sezonlarda hasat ediliyor olması arzda artışa, talebin azalması fiyat düşüklüğüne neden oldu. Patateste rekoltenin yüksek olması sebebiyle şu an talep olmadığından dolayı fiyatlar düştü. Salatalık, kabak, sivri biber ve domateste tarladan seraya geçiş üretici fiyatlarını artırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Şemsi Bayraktar, Ekonomi, Üretim, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Salatalık Fiyatları Yüzde 89,8 Arttı - Son Dakika

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