Salavatlı İlkokulu\'nda Boya Çalışmaları Başladı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi'nde bulunan Salavatlı İlkokulu'nda 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde iç cephe boya çalışmaları başladı.

Yaz tatilini değerlendiren okul yönetimi, öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve modern bir eğitim ortamında yeni döneme başlayabilmesi amacıyla okul binasında bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda okulun iç cephelerinde boya çalışmaları gerçekleştirilirken, eğitim öğretim yılı başlamadan önce hazırlıkların tamamlanması hedefleniyor. Yaz tatili boyunca devam eden çalışmalarla okulun yeni eğitim öğretim dönemine eksiksiz hazırlanması ve öğrencilerin daha ferah bir ortamda eğitim görmesi amaçlanıyor.

Salavatlı İlkokulu sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Okulumuz iç cephe boya çalışmaları başladı. Yaz tatilinde de okul hazırlıkları devam ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN