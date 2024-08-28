Salda Gölü, Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası Listesine Girdi

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(BURDUR) - Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO), Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası" listesine girdiğini açıkladı.

Güney Kore'nin Busan kentinde gerçekleştirilen 37. Dünya Jeoloji Kongresi'nde, UNESCO IGCP 731 Projesi kapsamında iki yıldır süren bilimsel çalışmalar sonucunda, ikinci etap "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası" listesi açıklandı.

Türkiye'den Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü ile Bitlis'te bulunan Nemrut Volkanı ve Krater Gölü, başta JEMİRKO olmak üzere UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, MTA ve JMO'nun katkılarıyla listeye aday gösterilmişti.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, Salda Gölü, Dünya'nın En Önemli 100 Jeolojik Mirası'ndan biri olarak bu listeye girmeye hak kazandı. Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu büyük başarıya öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin zengin jeolojik mirasını hem ulusal hem de uluslararası platformlarda tanıtmaya ve korumaya devam edeceğiz" denildi.