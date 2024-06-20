Salda Gölü'nde Sürüklenen Çocuk, Kahramanıyla Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Salda Gölü'nde Sürüklenen Çocuk, Kahramanıyla Buluştu

Burdur'daki Salda Gölü'nde bindiği at şeklindeki oyuncağıyla sürüklenen ve kano ile kurtarılan Ayşe Sıla, olaydan iki gün sonra kahramanıyla buluştu. Gölde boğulma tehlikesi geçiren küçük kız, Gökhan Aslan tarafından kurtarıldı. Ayşe Sıla ve ailesi, teşekkür etmek için kurtarıcılarıyla buluştu.

20.06.2024 18:21
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Burdur'daki Salda Gölü'nde bindiği at şeklindeki oyuncağıyla yaklaşık 2 bin metre açığa sürüklenen ve göl kenarında kamp yapan bir vatandaş tarafından kano ile kurtarılan Ayşe Sıla, olaydan iki gün sonra tekrar göl kenarına gelerek kahramanıyla buluştu.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Salda köyünden dayısı ve kuzenleri ile birlikte geldiği Doğanbaba köyü Orman plajında göle giren Ayşe Sıla G.'nin (9) gölde üzerine bindiği şişme at, rüzgar ve dalgaların etkisiyle gölün ortasına doğru sürüklendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gölün karşı kıyısında bulunan halk plajından bot ile hareket eden AFAD ve cankurtaran ekipleri gölde sürüklenen kızı ararken, jandarma ve sağlık ekipleri ise Doğanbaba plajında hazır beklemeye başladı. O sırada karavanıyla geldiği plajda tatil yapan Gökhan Aslan, kanosu ile küçük kızı kurtarmak için bir cankurtaranla birlikte göle açıldı. Yaklaşık 2 bin metre kadar kürek çektikten sonra boğulmak üzere olan küçük kıza ulaşan ikili küçük kızı kurtardı. Sahile doğru tekrar kürek çekerek ilerleyen Gökhan Aslan ve Ayşe Sıla G.'yi gören sahildeki vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan Ayşe Sıla, daha sonra fazla su yuttuğu ve uzun süre boyunca suda kaldığı için hipotermi geçirme riski bulunduğundan ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden taburcu olduktan sonra kendisini kurtaran Gökhan Aslan'ı unutmayan Ayşe Sıla G., ailesiyle birlikte teşekkür etmek için Gökhan Aslan'ın konakladığı alana gelerek, kahramanı ile buluştu. Ayşe Sıla, Gökhan Aslan'a sarılarak teşekkür etti. Gökhan Aslan ile sohbet eden Ayşe Sıla ve ailesi, daha sonra göl kenarından ayrıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Salda Gölü'nde Sürüklenen Çocuk, Kahramanıyla Buluştu - Son Dakika

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