Salih Selimoğlu\'ndan Savaşta Yitip Giden Çocuklara Dikkat

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Ünlü Ressam Salih Selimoğlu, düzenlediği projeyle dünya üzerinde devam eden savaşlarda yaşamını yitiren çocuklara ve Gazze'deki zulme dikkat çekmeyi planladı. Kendine özgü resim çalışmaları yapan Selimoğlu, savaşta yaşamını yitirmiş çocukların isimlerini 52 adet yastığa basarak hazırladığı sergide hatırlanmalarını sağlayacak. Yaptığı sanat ile savaş mağduru çocuklara dikkat çekmeyi planlayan Selimoğlu, serginin yakında açılacağını duyurdu.

İstanbul'da bulunan atölyesinde kendine özgü resimler çizen ve dünya üzerinde bir çok noktada sanatını icra eden tecrübeli ressam Salih Selimoğlu, planladığı yeni projeyle dünya üzerindeki savaşlara, savaşın etkilerine ve yaşamını yitiren çocuklara dikkat çekmeyi planlıyor. Yapmış olduğu kendine özgü çizimleriyle tanınan Selimoğlu, yeni projesinde savaş, savaşın etkileri ve savaşta yaşamını yitiren çocukların isimlerini yastıklara basarak insanların gece uyumadan önce savaşı ve bıraktığı kötü izleri hatırlamasını sağlayacak. Projenin büyük kısmını tamamlayan Selimoğlu'nun sergisinin yakın zamanda açılacağı öğrenildi.

"Çocuk çocuktur, dinleri ve ırkları fark etmiyor"

Projenin detaylarıyla alakalı konuşan ressam Salih Selimoğlu, "İnsanların sıfır noktası olduğunu düşündüğüm yastıklara savaşta yaşamını yitiren çocukların isimlerini yazmak istedim. Bu yastıkları daha sonra dünya üzerindeki önemli kişilere bir notla yollayarak bir gece bu yastıklarla uyuyarak neler hissettiklerini öğrenmeye çalışacağız. Aynı sergide yer alacak olan ikinci projem ise dikenli tellerle yapılmış olan kuş yuvası. Bu kuş yuvası Gazze, Filistin ve Ortadoğu'yu temsil ediyor. Büyük güçlerin gelip yumurtalarını bırakarak gelecek beklemelerini anlatıyor. Ama ne kadar yumurta büyük olursa olsun bu yuvadan canlı çıkmaz. Çocuk çocuktur, dinleri ve ırkları fark etmiyor. Çok yakın zamanda ücretsiz şekilde açılacak olan sergimize herkesi bekleriz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL