Salih Yalauç'un Emekliliği - Son Dakika
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Salih Yalauç'un Emekliliği

Salih Yalauç\'un Emekliliği
04.06.2026 12:21
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Erzurum Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Salih Yalauç, 45 yılın ardından emekliye ayrıldı. Veda programında plaket verildi.

Erzurum Adliyesi'nde uzun yıllar özveriyle görev yapan ve adalet teşkilatında iz bırakan önemli isimlerden Asliye Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Salih Yalauç, 45 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliliğe ayrıldı.

Yıllarca adalet hizmetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesine katkı sağlayan Salih Yalauç için Erzurum Adliye personeli veda programı düzenlendi. Programda, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ve Adalet Komisyonu Başkanı Osman Nuri Nayman tarafından Yalauç'a, adalet teşkilatına sunduğu değerli hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi. Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, törende yaptığı konuşmada, Salih Yalauç'un görev süresi boyunca sergilediği üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Adliye camiasında çalışkanlığı, tecrübesi ve saygın kişiliğiyle tanınan Salih Yalauç, görev yaptığı süre boyunca bilgi birikimi, çözüm odaklı yaklaşımı ve kurum kültürüne bağlılığıyla örnek bir kamu görevlisi olarak takdir topladı. Adliye personeli tarafından düzenlenen veda yemeğinin ardından duygu dolu anlar yaşandı. Mesai arkadaşları, Yalauç'u sevgi ve saygıyla uğurlarken yayımladıkları mesajda, "Disiplini, sorumluluk bilinci ve kurumumuza bağlılığıyla bizlere örnek olan Müdürümüz Salih Yalauç'a teşkilatımıza verdiği hizmetler için şükranlarımızı sunuyor, emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Duygularını paylaşan Salih Yalauç ise çalışma arkadaşlarından helallik isteyerek, görev süresi boyunca kendisine gösterilen destek, sevgi ve teveccüh için teşekkür etti. Emekliliğe adım atan Yalauç, adalet teşkilatında geçirdiği yılları her zaman gururla hatırlayacağını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Adliyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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