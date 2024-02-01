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Saliha Erdim: Aile kurumu güçlendirilmeli - Son Dakika
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Saliha Erdim: Aile kurumu güçlendirilmeli

Saliha Erdim: Aile kurumu güçlendirilmeli

Körfez'de düzenlenen 'Aile Medeniyeti' konulu söyleşide Saliha Erdim, aile kurumunun güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, eşler arasındaki iletişimin sağlıklı olabilmesi için birbirlerine değer vermeleri gerektiğini söyledi.

01.02.2024 12:34
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Körfez'de düzenlenen "Aile Medeniyeti" konulu söyleşide vatandaşlarla bir araya gelen Saliha Erdim, "Toplum için aile kurumu güçlendirilmelidir. Aile içindeki iletişimin sağlıklı ilerleyebilmesi için de eşlerin birbirlerine değer vermesi gerekir" dedi.

Körfez Belediyesi'nin kültür sanat etkinliklerinin son konuğu Saliha Erdim oldu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saliha Erdim; insan yaşamına dair bilgiler, aile kavramı, saygı ve muhabbet, eşler arasındaki diyalog ile ilgili konulara değindi. Temel konusu "Aile Medeniyeti" olan söyleşiye Körfezliler de ilgi gösterdi. Söyleşide kendi hayatından kesitler de sunan Saliha Erdim, "Toplum için aile kurumu güçlendirilmelidir. Aile içindeki iletişimin sağlıklı ilerleyebilmesi için de eşlerin birbirlerine değer vermesi gerekir. Bizler bu konudaki eksikliklerimizi dikkate alıp düzeltmeliyiz. Bütün iyilikler içeriden dışarıya başlar, tüm güzelliklerin yönü içeriden dışarıya doğrudur. Aile bizim mahrem alanımız, iç yapılanmamızdır. Eğer bir iyilik varsa aileden başlamalıdır, bir güzellik varsa ailede oluşmalıdır" dedi.

Programın sonunda Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Saliha Erdim'e plaket takdim etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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