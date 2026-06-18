Salihli\'de muhtarlar toplantısı yapıldı: Talepler ve sorunlar masaya yatırıldı

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Haziran Ayı Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda, ilgili kurum amirleri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla yapıldı.

Toplantıda İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Güldoğan, toplantıda mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Muhtarların görüş, öneri ve talepleri dinlenerek karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Toplantıya ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı A. Yavuz Özdem, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, muhtarlar ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - MANİSA