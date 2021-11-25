Salihli'de kadınlara KADES anlatıldı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma günü dolayısıyla açılan stantta kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması tanıtıldı.

Salihli'de Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddette dikkat çekmek ve KADES tanıtımının yapılması amacıyla Sevgi Yolu'nda stant kuruldu.

Stant başında hazır bulunan polis ekipleri KADES uygulamasını anlattı ve telefonuna uygulamayı yükleyemeyen kadınlara yardımcı oldu. Stanttı ziyaret eden Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Aile İçi Şiddet Bürosu Savcısı Mehmet Karakaş, vatandaşlara kadına yönelik şiddetle etkin ve hızlı şekilde mücadele edilebilmesi için KADES uygulamasının önem taşıdığını belirttiler.

"Kadına yönelik şiddetle ilgili sıfır toleransla çalışıyoruz"

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam " Türkiye Cumhuriyeti'nin kadına yönelik şiddet ve ailenin korunması için çıkarmış olduğu kanun, bugün medeni dünyanın uygulamalarından daha ileri düzeye gelmiştir. Kadına yönelik şiddetle ilgili sıfır toleransla çalışıyoruz. Dileğimiz, hiçbir kadınımızın saçının teline zarar gelmemesi. Bunun için uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Önümüzdeki daha çok farkındalık oluşturarak, daha çok eğitim vererek bu sorunları aşacağımıza inanıyorum" dedi.

Vatandaşlara bilgilendirmelerin yapıldığı, broşürlerin dağıtıldığı etkinliğe Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Aile İçi Şiddet Bürosu Savcısı Mehmet Karakaş, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen katıldı. - MANİSA