Salihli'de kuyumcu soygunu girişiminde esnaf şüpheliyi yakaladı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Salihli'de kuyumcu soygunu girişiminde esnaf şüpheliyi yakaladı, 2 kişi yaralandı

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Salihli\'de kuyumcu soygunu girişiminde esnaf şüpheliyi yakaladı, 2 kişi yaralandı
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Manisa Salihli'de bir kuyumcuya düzenlenen silahlı soygun girişiminde iş yeri sahibi ve yanındaki kişi yaralandı. Yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altınları alamadan kaçan şüpheli, çevredeki esnafın müdahalesiyle yakalanıp polise teslim edildi; esnaf kepenk indirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün bir kuyumcuya yönelik silahlı soygun girişiminin ardından esnaf, meslektaşlarına destek olmak için iş yerlerini erken kapatarak kepenk indirdi. Salihli Sarraflar ve Kuyumcular Derneği yönetimi ise olayın yaşandığı iş yerinin önünde basın açıklaması yaptı.

Eskicami Mahallesi'nde bulunan sarraf dükkanının arka kısmındaki ara sokağa plakasız motosikletle gelen ve başında motosiklet kaskı, yüzünde ise bere bulunan şüpheli, elindeki tabancayla iş yerine girmişti. Şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu iş yeri sahibi M.Ş. ile yanında bulunan N.Ç. yaralanmıştı. İş yeri sahibinin direnmesi üzerine şüpheli, altınları alamadan dükkandan kaçmaya başlamıştı. Silah seslerini duyan çevredeki esnafların müdahalesiyle yakalanan şüpheli etkisiz hale getirilirken, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilmişti. Yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheli Z.B'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kuyumcular derneğinden olay sonrası açıklama

Yaşanan silahlı soygun girişiminin ardından Salihli Sarraflar ve Kuyumcular Derneği yönetimi, olayın meydana geldiği iş yeri önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya dernek üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları da katıldı. Dernek Başkanı Yunus Candan, Salihli'de üzücü bir olay yaşandığını belirterek, silahlı soygun girişiminde iş yeri sahibi ile birlikte 2 kişinin yaralandığını söyledi. Candan, şüphelinin yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altınları alarak kaçmaya çalıştığını, ancak çevredeki esnafların müdahalesiyle yakalanarak, güvenlik güçlerine teslim edildiğini ifade etti. Soygun girişimini ve saldırıyı kuyumcular olarak kınadıklarını belirten Candan, "Son dönemlerde ülkemizin farklı il ve ilçelerinde kuyumcu esnafımıza yönelik benzer yöntemlerle gerçekleştirilen silahlı saldırı ve soygun girişimlerinin arttığını endişeyle takip ediyoruz. Esnaflarımızı bu konuda devamlı bilgilendirip, tedbir almaları konusunda uyarıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Candan, "Müşterilerimizin kuyumcu iş yerlerine girerken kask, maske ve yüzü gizleyen benzer aksesuarları çıkarmalarını rica ediyoruz. Esnafların şüpheli durumla karşılaşması halinde vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bilgi verilmesi büyük önem taşımaktadır. İnşallah bu yaşanan olay son olur" dedi.

Kaynak: İHA
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