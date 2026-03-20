Salihli\'de Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde protokol ve vatandaşlar öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma töreni ile bayramlaştı.

Kaymakamlık tarafından Salihli Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine, Salihli Kaymakam Vekili Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özgür Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Müftüsü Ali Çebi, belediye başkan yardımcıları, siyasi partilerin başkanları ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri, şehit aileleri ve Muharip Gaziler Derneği yöneticileri, muhtarlar, esnaf odaları başkanları, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

Salihli Kaymakam Vekili Altuntaş "Mübarek Ramazan Bayramının aziz milletimize, İslam Alemi'ne sağlık ve mutluluk getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ederek, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını sağlık, mutluluk ve huzurla geçirmesini diliyorum" diye konuştu.

Bayramlaşma töreni ikram ile son buldu. - MANİSA