Salihli\'de şehitler için aşure hayrı

Manisa'nın Salihli ilçesinde şehit aileleri, Muharrem ayı dolayısıyla tüm şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla geleneksel aşure hayrı gerçekleştirdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilciliği tarafından, Dernek Başkanı Rıdvan Herey öncülüğünde Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen aşure hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Program, İlçe Müftüsü Ali Çebi'nin yaptığı dua ile başladı. Duanın ardından katılımcılara tüm şehitler anısına aşure ikram edildi.

Dernek Başkanı Rıdvan Herey, Muharrem ayı dolayısıyla düzenledikleri geleneksel aşure hayrını bu yıl da sürdürdüklerini belirterek, "Bu vesileyle bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Programa Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mert Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Aslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özgür Kılınç, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hasan Karasoy, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdal Tunca, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, oda ve dernek başkanları, kurum müdürleri, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yansıtan etkinlikte, şehitler için dualar edilirken vatandaşlara aşure ikram edildi. - MANİSA