Salihli'de Ülkü Ocakları tarafından Şehitler İçin Vefa Sofrası Kuruldu - Son Dakika
16.03.2026 10:48  Güncelleme: 10:51
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vatan İçin Can Verenlere Vefa Soframız" iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sarıpınar Çok Amaçlı Etkinlik Salonu'nda düzenlenen programa Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Sallıtepe, Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Alper Altınkaya, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdal Tunca, geçmiş dönem Belediye Başkanı Zeki Kayda, siyasi parti temsilcileri, esnaf odası başkanları, sendika temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İftar programında konuşan Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Alper Altınkaya, Ramazan ayının sabır, teslimiyet ve arınma ayı olduğunu belirterek şehitliğin ise vatan sevgisinin en yüce makamı olduğunu vurguladı. Altınkaya, "Şehitlik imanın ve vatan sevgisinin en yüce makamıdır. Bizler bu iki ulvi değerin gölgesinde hem Rabbimize kulluğumuzu tazeliyor hem de milletimize olan sadakatimizi yeniden ifade ediyoruz. Bir milletin büyüklüğü, şehitlerine gösterdiği vefa ile ölçülür. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Programda söz alan Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ise vatan sevgisinin önemine dikkat çekerek, "Bizim özümüz vatan sevgisidir, tuğran idealidir. Rabbim vatanımızı her türlü beladan korusun, devletimizi payidar eylesin. Dualarınızda vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, onların mirasını taşıyan biz kardeşlerinizi ve tüm Türk-İslam alemini unutmamanızı istirham ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ülkü Ocakları var olsun" ifadelerini kullandı.

Sallıtepe ayrıca iftar programını düzenleyen Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Alper Altınkaya ve yönetimine teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program, yapılan dua ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

