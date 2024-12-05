Şam'da 2 Dron Engellendi

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Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye hava savunma sistemlerinin başkent Şam üzerinde 2 dronu engellediğini duyurdu.

Suriye ordusunun, Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) bağlı muhalif grupların stratejik öneme sahip Hama'ya girdiğini doğrulamasından kısa bir süre sonra Şam üzerinde 2 dronu engellediği açıklandı. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye hava savunma sistemlerinin başkent Şam üzerinde 2 dronu engellediği kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava savunma birimlerimiz kısa süre önce Şam semalarında düşman insansız hava araçlarını püskürttü ve herhangi bir can kaybı veya maddi kayıp olmaksızın 2 insansız hava aracını düşürdü" denildi. Açıklamada, insansız hava araçlarını kimin kullandığı ya da hedeflerinin ne olduğuna ilişkin bilgi verilmedi. - ŞAM