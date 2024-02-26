Hatay'ın Samandağ ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen 424 konut hızla yükseliyor - Son Dakika
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen 424 konut hızla yükseliyor

Hatay\'ın Samandağ ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen 424 konut hızla yükseliyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, depremin yaralarını sarmak amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 424 konutluk yeni proje hızla ilerliyor. Proje, yöresel mimariye uygun olarak tasarlanmış olup, konutların yanı sıra oyun parkları, spor alanları ve dinlenme alanları da içermektedir.

26.02.2024 16:20
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Depremin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 424 konut hızla yükseliyor.

Hatay'da asrın felaketinden etkilenen ilçelerinden biri olan Samandağ'da depremin yaralarını sarmak için hızla çalışmalara başlanmıştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Samandağ ilçesinde hayata geçirilen 424 konutluk yeni proje hızla yükseliyor. Projenin özelliklerinden biri ise yöresel mimariye uygun olarak tasarlanmış olması. Konutların yanı sıra proje kapsamında; çocuklar için oyun parkları, gençler ve yetişkinler için spor alanları ile her yaştan bireyin keyifli vakit geçirebileceği dinlenme alanları da yer alacak. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hatay'ın Samandağ ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen 424 konut hızla yükseliyor - Son Dakika
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