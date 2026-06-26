Samandağ'da karne sevinci yaşandı - Son Dakika
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Samandağ'da karne sevinci yaşandı

Samandağ\'da karne sevinci yaşandı
26.06.2026 15:36
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2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Hatay'ın Samandağ ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Hatay'ın Samandağ ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi. Azize Süleyman Yalçın İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilerin karne heyecanına ortak olarak sınıfları ziyaret etti. Programda öğrencilere karneleri takdim edilirken, yaz tatilini verimli değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunuldu.

PROTOKOL ÜYELERİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Samandağ'da düzenlenen karne dağıtım töreni, Azize Süleyman Yalçın İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Törene katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin karne heyecanını paylaşan protokol üyeleri, sınıflarda çocuklarla sohbet etti. Karne alan öğrencilerin mutluluğu törene renk katarken, eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte okulda sevinçli anlar yaşandı.

ÖĞRENCİLERE TATİL TAVSİYESİ

Program kapsamında öğrencilere karneleri takdim edildi. Protokol üyeleri, öğrencilere yaz tatilini dinlenerek, okuyarak ve kendilerini geliştirecek etkinliklerle değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrencilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, karne heyecanını yaşayan çocukların mutluluğuna ortak oldu. Tören boyunca öğrencilerle sohbet edildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Törende öğretmenlere de yıl boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi. Eğitim camiasına huzurlu ve başarılı bir tatil dönemi temennisinde bulunuldu. Samandağ'da gerçekleştirilen karne dağıtım programı, öğrencilerle yapılan sohbetler ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Haber: Hüseyin Zorkun

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