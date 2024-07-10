Samanlıkta çıkan yangın mahalleye korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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Yerel

Samanlıkta çıkan yangın mahalleye korku dolu anlar yaşattı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı kırsal mahallede, bir evin bitişinde bulunan samanlıkta çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın, hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı.

10.07.2024 17:50
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Samanlıktan yükselen alevler mahalleye korku dolu anlar yaşattı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı kırsal mahallede, bir evin bitişinde bulunan samanlıkta çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede ikamet eden O.A.'ya ait evin bitişinde bulunan samanlıkta, gecenin ilerleyen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanlıkta başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hızlı müdahale sayesinde yangını evin diğer bölümleri ve çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına aldı. Bir taraftan itfaiye ekiplerine yardımcı olan mahalle sakinleri, diğer taraftan ise samanlık ve yakındaki ahırda tahliyeler gerçekleştirdi. Yüzlerce saman balyasının küle döndüğü yangında, büyük maddi hasar oluştu. Mahallede korku ve paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samanlıkta çıkan yangın mahalleye korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

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