Şampiyon A.Ş. 44. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Yerel

Şampiyon A.Ş. 44. Yılını Kutladı

Şampiyon A.Ş. 44. Yılını Kutladı

Şampiyon A.Ş. kuruluş yıl dönümünü etkinlikle kutladı, başarılar ve gelecekteki hedefler vurgulandı.

23.12.2024 18:09
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Şampiyon A.Ş., 44. kuruluş yıldönümünü Malatya'da düzenlediği etkinlikle kutladı.

Etkinlik, şirketin farklı sektörlerdeki faaliyetlerini ve başarılarını vurgulayan bir sinevizyon gösterisiyle başladı. Şampiyon A.Ş. Onursal Başkanı Nazım Kıymaz, şirketin 1980 yılında başlayan serüveninden ve bugüne kadar kat edilen yoldan bahsederek, çalışanların katkısına teşekkür etti. Kıymaz, dürüstlük, azim ve eşitlik ilkelerine dayanan çalışma anlayışları sayesinde büyük hayallerinin peşinden gittiklerini ve yeni yatırımların temellerini attıklarını belirtti.

Şampiyon A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kıymaz ise onursal başkanlarının belirlediği zorlu ama anlamlı hedefleri gerçekleştirme yolunda ekip olarak gösterdikleri çaba ve özveriden övgüyle bahsetti. Kıymaz, şirketin kurumsallaşma sürecinin ilk meyvelerini aldıklarını ve yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceklerini dile getirdi.

Şirketin büyümesinde emeği geçen tüm personellere teşekkür eden Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Kıymaz, otomotiv sektöründe önemli adımlar atıldığını, yeni bayiliklerle büyüdüklerini belirtti. Yönetim Kurulu Üyesi Umut Türk ise önümüzdeki dönemde şirketin kendisinin üretip sattığı bir marka olma vizyonunu dile getirdi.

Tören, 3 yıl ve üzeri kıdemli çalışanlara plaket ve ikramiye çeklerinin takdim edilmesiyle devam etti ve Türk Halk Müziği konseriyle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, malatya, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şampiyon A.Ş. 44. Yılını Kutladı - Son Dakika

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