Samsat Belediyesi Kış Hazırlıklarını Başlattı

Adıyaman'ın Samsat Belediyesi yaklaşan kış mevsimi öncesinde, kanalizasyon, çevre ve yol bakım ve temizleme çalışmaları başlattı.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, kış mevsimi öncesinde özellikle ana arterler başta olmak üzere ilçenin büyük bir kısmında, tahribata uğramış yollarda bakım ve onarım çalışmaları yürütüldüğünü, kenarlarda biriken toprak ve çöplerin alındığını, mazgalların temizlendiğini ve lüzum görülen her yerde temizlik ve bakımların yapıldığını belirtti.

Çalışmalara bizzat katılarak, personeli motive eden Başkan Fırat, kış gelip kapıya dayandığında bazen temizlemeye bile fırsatınızın olmayacağını, bu nedenle önceden tedbir almanın esas olduğunu belirtti. Başkan Fırat, "Kış gelmeden hazırlığımızı yapmak zorundayız. Planlama yaparken iyimser düşünmememiz gerek. En zor koşullara göre hazırlık yapmamız gerek. Şiddetli yağmur suyu nedeniyle kapanması muhtemel mazgalları temizleyerek kış aylarına hazır hale getirdik. Vatandaşlarımızın kış aylarında ciddi bir sorunla karşılaşacaklarını düşünmüyoruz. Ancak, her ihtimale karşı ekiplerimizi hazır tutacağız. Vatandaşlarımızın da bireysel çalışmalarını yapmaları gerekiyor. Özellikle baca temizliği, çatı olukları ve bahçelerinde bulunan kanalizasyon ve mazgalları temiz tutmaları gerekiyor. Samsat küçük bir ilçe olsa da örnek, öncü ilçe olmak gibi bir misyonumuz var" diye konuştu. - ADIYAMAN