Samsat İlçe Halk Kütüphanesi Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsat İlçe Halk Kütüphanesi Yeniden Açıldı

Samsat İlçe Halk Kütüphanesi Yeniden Açıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, 2017 ve 2018 depremlerinin ardından tadilatı tamamlanan kütüphane yeniden hizmete girdi. 13 bin kitapla hizmet verecek kütüphane, çeşitli çalışma alanlarıyla halkın kullanımına sunuldu.

02.05.2025 11:09  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tadilatı tamamlanan kütüphane hizmete girdi.

2017 ve 2018 yıllarında yaşanan Samsat depremleri ile hasar alan Samsat İlçe Halk Kütüphanesi, yapılan tadilat ve tefrişat çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı.

İlçe merkezinde mülkiyeti hazineye ait ve daha önce Samsat Belediyesi tarafından inşa edilen bina, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen projelendirme, tadilat ve tefrişat ile ilgili çalışmalar tamamlanarak hizmete sunuldu.

Samsat İlçe Halk Kütüphanesi 13 bin kitap ile hizmet verecek olup kütüphane bünyesinde bir adet bilgisayar odası, bir adet yetişkin bölümü kütüphanesi ve ders çalışma alanı, bir adet çocuk bölümü ve kütüphanesi mevcut. Kütüphane girişinde vatandaşları karşılayan bir dergi bölümü, bekleme alanı ve yönlendirme için sekretarya yer alıyor. Ayrıca, kütüphane iş ve işlemlerinin yapılması için bir adet kütüphane yönetim odası mevcuttur.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, Samsat ilçesinde önemli bir eksikliğin daha tamamlanmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçen bütün herkese teşekkür etti.

Kaymakam Artar, "2017 yılında yaşanan Samsat depreminden bu yana ilçemizde ne yazık ki ilçe halk kütüphanemiz bulunmuyordu. Kaymakamlığımızın girişimleri ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü destekleri ile bu önemli eksiğimizi gidermiş olduk. Halkımıza, öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Samsat, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsat İlçe Halk Kütüphanesi Yeniden Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 21:31:08. #7.13#
SON DAKİKA: Samsat İlçe Halk Kütüphanesi Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.