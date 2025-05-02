Samsat İlçe Halk Kütüphanesi Yeniden Açıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tadilatı tamamlanan kütüphane hizmete girdi.

2017 ve 2018 yıllarında yaşanan Samsat depremleri ile hasar alan Samsat İlçe Halk Kütüphanesi, yapılan tadilat ve tefrişat çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı.

İlçe merkezinde mülkiyeti hazineye ait ve daha önce Samsat Belediyesi tarafından inşa edilen bina, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen projelendirme, tadilat ve tefrişat ile ilgili çalışmalar tamamlanarak hizmete sunuldu.

Samsat İlçe Halk Kütüphanesi 13 bin kitap ile hizmet verecek olup kütüphane bünyesinde bir adet bilgisayar odası, bir adet yetişkin bölümü kütüphanesi ve ders çalışma alanı, bir adet çocuk bölümü ve kütüphanesi mevcut. Kütüphane girişinde vatandaşları karşılayan bir dergi bölümü, bekleme alanı ve yönlendirme için sekretarya yer alıyor. Ayrıca, kütüphane iş ve işlemlerinin yapılması için bir adet kütüphane yönetim odası mevcuttur.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, Samsat ilçesinde önemli bir eksikliğin daha tamamlanmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçen bütün herkese teşekkür etti.

Kaymakam Artar, "2017 yılında yaşanan Samsat depreminden bu yana ilçemizde ne yazık ki ilçe halk kütüphanemiz bulunmuyordu. Kaymakamlığımızın girişimleri ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü destekleri ile bu önemli eksiğimizi gidermiş olduk. Halkımıza, öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN