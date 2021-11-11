Samsat'ta 2 bin 23 adet fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2 bin 23 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde 11.11.2021 günü, saat 11.11'de aynı anda gerçekleştirilen 252 milyon fidan dikimi projesi kapsamında, Samsat ilçesi sınırlarında bulunan Sahabe Safvan bin Muattal türbesindeki ormanlık alanda 2 bin 23 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ağaç dikim törenine Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile çalışanları, Kahta Orman İşletme Şefliği personeli ile öğrenciler katıldı.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, gelecek kuşaklara daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için yürütülen bu projeye emeği geçenlere teşekkür etti.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ise yaptığı açıklamada, geleceğe nefes olacak bu çalışmanın çoraklaşan, çölleşen ve gittikçe bozulan doğanın kendini yenilemesi ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakılması bakımında önemli olduğunu vurguladı.

Kaymakam Alemdaroğlu, "Bugün ülkemizde başlamış olan ağaç dikim kampanyasında 252 milyon fidan toprakla buluşturulurken, bizler de ilçemizde kamu çalışanlarımız, güvenlik güçlerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte 2 bin 23 adet fidanı dikmiş olduk. Sanayileşme ve nüfus artışının hızla yükseldiği günümüzde hava, su, toprak ve bunlarla birlikte ağaçlandırma büyük önem arz etmektedir. Toplumun çevreye olan duyarlılığının arttırılmasını önemsiyoruz. Projeye emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN