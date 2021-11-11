Üye Girişi
Samsat'ta 2 bin 23 adet fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Samsat'ta 2 bin 23 adet fidan toprakla buluştu

11.11.2021 13:15
Samsat'ta 2 bin 23 adet fidan toprakla buluştu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2 bin 23 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2 bin 23 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde 11.11.2021 günü, saat 11.11'de aynı anda gerçekleştirilen 252 milyon fidan dikimi projesi kapsamında, Samsat ilçesi sınırlarında bulunan Sahabe Safvan bin Muattal türbesindeki ormanlık alanda 2 bin 23 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ağaç dikim törenine Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile çalışanları, Kahta Orman İşletme Şefliği personeli ile öğrenciler katıldı.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, gelecek kuşaklara daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için yürütülen bu projeye emeği geçenlere teşekkür etti.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ise yaptığı açıklamada, geleceğe nefes olacak bu çalışmanın çoraklaşan, çölleşen ve gittikçe bozulan doğanın kendini yenilemesi ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakılması bakımında önemli olduğunu vurguladı.

Kaymakam Alemdaroğlu, "Bugün ülkemizde başlamış olan ağaç dikim kampanyasında 252 milyon fidan toprakla buluşturulurken, bizler de ilçemizde kamu çalışanlarımız, güvenlik güçlerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte 2 bin 23 adet fidanı dikmiş olduk. Sanayileşme ve nüfus artışının hızla yükseldiği günümüzde hava, su, toprak ve bunlarla birlikte ağaçlandırma büyük önem arz etmektedir. Toplumun çevreye olan duyarlılığının arttırılmasını önemsiyoruz. Projeye emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Samsat'ta 2 bin 23 adet fidan toprakla buluştu
Samsat'ta 2 bin 23 adet fidan toprakla buluştu
Samsat'ta 2 bin 23 adet fidan toprakla buluştu

Halil Fırat, Adıyaman, Kamu, Aziz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsat'ta 2 bin 23 adet fidan toprakla buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu 14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı 13:26 Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gündem olayları 12:56 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gündem olayları
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor 12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi 11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti 10:54 İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti Öğretmenin 09:53 Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma

Son Dakika Haberleri
14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu
14:15 BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı
13:40 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
13:36 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü!
13:15 Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı!
13:11 Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı
12:56 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gündem olayları
12:45 100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti
12:42 Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar
12:30 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
Zajc: Teklif varsa giderim Zajc: Teklif varsa giderim         
14:20
BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı         
14:15
Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı         
13:17
Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı         
12:31
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım         
12:14
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar         
17:50
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 14:23:48. #1.12#
SON DAKİKA: Samsat'ta 2 bin 23 adet fidan toprakla buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement