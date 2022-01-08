Üye Girişi
Samsat'ta depremzedelerin konut sevinci - Son Dakika

Samsat'ta depremzedelerin konut sevinci

08.01.2022 18:39
Samsat'ta depremzedelerin konut sevinci

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde TOKİ tarafından yapılan 2. etap afet konutları sahiplerine teslim edildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde TOKİ tarafından yapılan 2. etap afet konutları sahiplerine teslim edildi.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar gören Samsat ilçesinde TOKİ tarafından yapılan 2. Etap Afet konutları hak sahiplerine teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde TOKİ tarafından Samsat ilçe merkezinde yapımı tamamlanan 2. etap 149 adet konut, gerçekleştirilen kura töreniyle sahiplerini buldu.

Samsat Afet konutları teslim törenine Vali Mahmut Çuhadar, Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, TOKİ yetkilileri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

1 ve 2 katlı olarak inşa edilen deprem konutlarının ilçeyi modern bir görünüme kavuşturarak, Samsat'a ayrı bir güzellik kattığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Samsatlı kardeşlerimiz yaşanan deprem dolayısıyla zorlu bir süreç yaşadı ve sonunda böyle güzel ve depreme dayanıklı evlere sahip oldu. Yıkılan evlerin yerine devletimiz sağ olsun güvenli ve güzel evler inşa etti. Samsatlı kardeşlerim artık bu güzel evlerde huzurlu ve mutlu bir yaşam sürecek inşallah. Bugün yapımı tamamlanan 149 adet konutumuzun teslimini gerçekleştirirken, bir yandan da Samsat ilçemizde kırsalda ve köylerimizde hak sahibi vatandaşlarımız için konut inşaatlarımızı seri bir şekilde sürdürüyoruz. Samsat, inşa edilen bu güzel evlerle birlikte artık ilimizin en güzel ilçelerinden birisidir. Amacımız, Samsat'ı daha da güzel hale getirecek, sağlam konutları ve yaşam alanlarıyla birlikte daha güvenli konutlarda oturmasını sağlamak. İlçemize bu güzel hizmetleri kazandıran Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, TOKİ yetkililerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, bugün çekilen kurayla evleri belirlenen vatandaşlarımızın yeni konutlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından deprem konutlarının hayırlı olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlara yeni evlerinin anahtarını teslim etti. - ADIYAMAN

Samsat'ta depremzedelerin konut sevinci
Samsat'ta depremzedelerin konut sevinci

YORUMLAR
500

Mahmut Çuhadar, Hisarcık, Adıyaman, konut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsat'ta depremzedelerin konut sevinci - Son Dakika


Kırmızı kartlar, goller ve öfke! Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Kırmızı kartlar, goller ve öfke! Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:41
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı         
16:29
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar         
15:13
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi gerçek oldu: Doğal gazımı kapattılar, deliklerden gaz sıktılar Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi gerçek oldu: Doğal gazımı kapattılar, deliklerden gaz sıktılar         
13:41
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28

Son Dakika Haberleri
18:32 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı bir hafta ücretsiz olacak
17:59 Bakan Akar, Pakistan'ın Türkiye'den ATAK helikopteri alımından vazgeçtiği iddialarını yalanladı
17:59 AK Partili Şamil Tayyar'dan muhalefet vekillerine çağrı: Madem zor günler geçiriyoruz, yüzde 30.5'lik zamdan vazgeçin
17:52 Galatasaray'da sürpriz ilk 11!
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'de terör örgütü aparatları istihdam ediliyor, aynısı Ankara'da da var
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız
17:31 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım
16:57 Volkan Demirel: Hocam ya sen bırak, ya da ben görevi bırakayım
16:42 Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu
16:21 Yok böyle maç! Galatasaray'ı eleyen Denizlispor maçı 90'ıncı dakikadan sonra çevirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 18:45:41. #1.12#
SON DAKİKA: Samsat'ta depremzedelerin konut sevinci - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement