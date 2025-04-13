Samsat\'ta Tarım Susuzluk Sorunu Çözüldü

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki tarlalar su borularının değişimiyle yeniden suya kavuştu.
Adıyaman Sulama Birliği tarafından Samsat ilçesinin bereketli topraklarının yeniden sulanması için işlevini yitiren sulama borularının değişimi kararlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda işlevini yitiren borular değiştirildi. Sular, boruların değiştirilmesi sonrası yeniden verilmeye başladı.
Yeni projeler için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN
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