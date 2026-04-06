Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi\'nde Vakalar Düşük

Samsun'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2025 yılı boyunca yapılan başvuruların büyük bölümünün vakaya dönüşmemesi dikkat çekti. Verilere göre gelen çağrıların yalnızca yüzde 38,21'i gerçek bir olaya dönüşürken, yüzde 61'lik kısmı sonuçsuz kaldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, beraberinde İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Aziz Akay tarafından merkezin çalışmaları, 2025 yılı faaliyetleri ve 2026 yılı planlamalarına ilişkin kapsamlı sunum yapıldı.

Valilik tarafından paylaşılan verilere göre Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2025 yılı boyunca 1 milyon 433 bin 437 çağrı ulaştı. Bu çağrıların yüzde 38,21'i vakaya dönüşürken, yüzde 41,65'inin herhangi bir olaya dönüşmediği, yüzde 20,14'ünün ise anons sırasında sonlandığı belirtildi.

Ziyarette acil çağrı sisteminin etkinliği ve doğru kullanımının hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. Yetkililer, gereksiz ve asılsız ihbarların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı geciktirdiğine dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Açıklamada, 112 hattının yalnızca gerçek acil durumlar için aranması gerektiği hatırlatıldı. - SAMSUN