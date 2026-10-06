Samsun Atakum\'da din görevlileri ve aileleri geleneksel buluşmada bir araya geldi

Samsun'un Atakum ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen geleneksel "Din Görevlileri Ailece Buluşuyor" programı, din görevlileri ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen program, Samsun İl Müftüsü Hasan Güneş'in katılımıyla, Atakum İlçe Müftülüğü koordinesinde Atakum Belediyesi Altınkum Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Programa; Samsun İl Müftüsü Hasan Güneş, Atakum İlçe Müftüsü Cevat Erişti, Aşıkkutlu Dini İhtisas Merkezi Müdürü Yakup Pulat, Başkanlık Müftüsü Osman Ayas, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler, Kur'an kursu öğreticileri, imam-hatipler, müezzin-kayyımlar, emekli din görevlileri ile Diyanet ve Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde görev yapan personel ve aileleri katıldı.

Her yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle geleneksel olarak gerçekleştirilen buluşmada, din görevlileri ve aileleri bir araya gelerek sohbet etme, kaynaşma ve birlikte vakit geçirme imkanı buldu. Program, samimi ve sıcak atmosferiyle adeta bir aile buluşmasına dönüştü.

Programda konuşan Samsun İl Müftüsü Hasan Güneş, din görevlilerinin toplumun manevi hayatındaki önemli rolüne dikkat çekerek, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren bütün din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik etti. Güneş, bu tür organizasyonların teşkilat mensupları arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Atakum İlçe Müftüsü Cevat Erişti de programa katılan din görevlileri ve ailelerine teşekkür ederek, teşkilat mensuplarının aileleriyle birlikte bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı.

Çocuklar için özel etkinlikler

Bu yılki programda çocuklara yönelik etkinliklere de özel önem verildi. Çocukların keyifli vakit geçirmeleri amacıyla animasyon ekibi ve oyun alanı oluşturuldu. Miniklere pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilirken, balon oyunları ve çeşitli eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Program kapsamında gerçekleştirilen çekilişle de katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi. Çocukların ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikler, buluşmaya renkli anlar kattı.

Programın organizasyonunda katkı sunan Atakum Din Görevlileri Derneği Başkanı Mustafa Çelik, din görevlileri ve ailelerini bir araya getiren bu anlamlı buluşmanın birlik ve beraberliğe önemli katkı sunduğunu belirtti. Çelik, programın gerçekleştirildiği salonu tahsis eden Atakum Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bizlere bu güzel mekanı tahsis ederek programımıza katkı sunan Atakum Belediyemize teşekkür ediyoruz. Din görevlilerimiz ve ailelerimizle birlikte güzel bir gün geçirmemize vesile olan bu organizasyonun birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Atakum Belediyesi Altınkum Tesisleri'nde gerçekleştirilen program; sohbet, ikram, çocuklara yönelik etkinlikler ve çekilişlerle devam ederken, din görevlileri ve ailelerinin memnuniyet içerisinde ayrıldığı buluşma, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.