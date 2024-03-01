Samsun Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Filistin\'deki İnsanlık Dramına Tepki Gösterdi

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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Filistin'de yaşanan olaylara tepki göstererek, "Yaşanan insanlık dramı daha da derinleşiyor" dedi.

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede düzenlenen 'Kudüs'ün İzinde Bilinçlenme Yolculuğu Projesi' kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, ödülleriyle buluştu. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda resim, mektup ve şiir kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın elinden aldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İsrail'in, uluslararası hukuku yok sayarak Filistin'e yönelik saldırılar gerçekleştirmeye devam ettiğini, Filistin'e yönelik insani yardımların ulaşmasını engellediğini ve Filistinlilerin açlıkla mücadele ettiğini söyledi. Başkan Sandıkçı, "Barbar İsrail hastaneleri, şehirleri, köyleri, eğitim binalarını ayrım gözetmeksizin ve kasıtlı olarak yok etmeye ederken, Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmak istenen yardımları engelleyerek bebekleri, çocukları ve tüm insanları gıda yetersizliği ve açlıkla karşı karşıya bırakmaktadır. Sözde medeniyet savunuculuğu yapan ülkeler, tek suçları Müslüman olmak olan Filistinli kardeşlerimize yönelik yapılan bu saldırılar karşısında ise sessizliğini koruyor" ifadelerine yer verdi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) ihtiyati tedbir kararlarını yok saydığını hatırlatarak, Filistin'de yaşanan insanlık dramının daha da derinleştiğine dikkat çekti.

Programa Kaymakam Vehbi Bakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, İlçe Müftüsü Bayram Karar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN