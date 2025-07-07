Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nden karikatür tepkisi: "Bu, fikir özgürlüğü değil, saygısızlıktır" - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nden karikatür tepkisi: "Bu, fikir özgürlüğü değil, saygısızlıktır"

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi\'nden karikatür tepkisi: "Bu, fikir özgürlüğü değil, saygısızlıktır"
07.07.2025 16:49  Güncelleme: 16:53
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, Leman Dergisi'nde Hz. Muhammed'e yönelik yer alan karikatüre sert tepki göstererek, "Bu yapılan saygısızlık asla fikir özgürlüğü olarak görülemez. Devletimiz ve milletimiz böyle pervasızlıklara asla müsamaha göstermez" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, Leman Dergisi'nde Hz. Muhammed'e yönelik yer alan karikatüre sert tepki göstererek, "Bu yapılan saygısızlık asla fikir özgürlüğü olarak görülemez. Devletimiz ve milletimiz böyle pervasızlıklara asla müsamaha göstermez" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2025 Yılı Temmuz Ayı 1. Birleşimi, Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Oturumun açılış konuşmasında Soğuk, "Sözde mizah adı altında yapılan bu çirkin paylaşımı lanetliyoruz. Peygamber Efendimize (Sallallahü aleyhi ve sellem) yönelik bu saldırı, hem vicdanlarda hem de hukuk önünde gereken karşılığı bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Şehitlere ve yangınlara da değindi

Konuşmasında, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 12 Mehmetçiğe rahmet dileyen Soğuk, orman yangınlarına da dikkat çekerek vatandaşları bilinçli davranmaya davet etti. Soğuk, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü ve Samsunspor'un 60. yılını da kutladı.

"Alım kriterleri nedir?" sorusu gündemde

Toplantıda söz alan MHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Hatinoğlu ise belediyede işe alım sürecinde uygulanan kriterlerle ilgili şeffaflık talep ederek, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı'nın bir sonraki toplantıya katılarak bilgilendirme yapmasını istedi.

Toplantıda 39 gündem maddesi ile gündem dışı maddeler oylanarak komisyonlara havale edildi. Oturum, görüşmelerin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nden karikatür tepkisi: 'Bu, fikir özgürlüğü değil, saygısızlıktır' - Son Dakika

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