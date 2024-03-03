Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alaçam ve Yakakent ilçelerine su ulaştırmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alaçam ve Yakakent ilçelerine su ulaştırmaya hazırlanıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alaçam ve Yakakent ilçelerine su ulaştırmaya hazırlanıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, içme suyu yatırımlarına devam ediyor. 19 Mayıs Barajı'ndan alınan ham suyu arıtarak 19 Mayıs ve Bafra ilçelerine veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), şimdi de Alaçam ve Yakakent ilçelerini arıtılmış suyla buluşturmaya hazırlanıyor.

03.03.2024 13:07  Güncelleme: 13:10
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, içme suyu yatırımlarına devam ediyor. 19 Mayıs Barajı'ndan alınan ham suyu arıtarak 19 Mayıs ve Bafra ilçelerine veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), şimdi de Alaçam ve Yakakent ilçelerini arıtılmış suyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Samsun'un 17 ilçesinde 449 mahallenin içme suyu problemini çözen SASKİ, 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı Projesi ile de Atakum'un Taflan, 19 Mayıs ilçe merkezi, Dereköy, Çetinkaya, Doğanca ve Yörükler mahalleleri ile Nebiyan sisteminden su alan Bafra ilçe merkezini memba kalitesinde suya kavuşturdu. SASKİ, Avrupa standartlarındaki tesisinde arıtıp memba kalitesine getirdiği günlük 100 bin metreküp suyu vatandaşların istifadesine sundu.

Suyu Alaçam ve Yakakent ilçelerine de ulaştıracak SASKİ, Bafra-Alaçam isale hattı imalatında büyük ilerleme kat etti. 33 kilometrelik hat imalatını toplam 35 kişiden oluşan 3 ekip, 10 iş makinesi ve 10 kamyonla tamamlayan SASKİ çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren SASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanı Pınar Bölükbaşı, isale hattının büyük bölümünü bitirdiklerini söyledi. Bölükbaşı, "Bilindiği üzere 28 Kasım 2023'de Bafra ilçemizde halkımızı arıtılmış içme suyuna kavuşturmuştuk. 19 Mayıs İçme Suyu Arıtma Tesisi'mizde arıtılan memba kalitesindeki suyu, şimdi de Alaçam ve Yakakent halkının istifadesine sunacağız. Bunun için de Bafra-Alaçam arasındaki isale hattımızın imalatına devam ediyoruz. Şu an güzergahın 33 kilometrelik bölümünde hat döşeme çalışması tamamlandı. Ekiplerimiz bağlantı imalatlarını tamamlamak için çalışıyor. 2023 yılı yaz mevsiminde de Alaçam ve Yakakent arasında 10 kilometre uzunluğundaki isale hattı imalatını tamamlamıştık. İki ilçeyi birbirine bağlayan isale hattımızı bitirmiş olup gerekli kontrolleri yaparak, memba kalitesindeki suyu Mart ayı sonuna kadar Alaçam ve Yakakent ilçelerindeki halkımızın kullanımına sunacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alaçam ve Yakakent ilçelerine su ulaştırmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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