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Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'ni 2023 yılında 75 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'ni 2023 yılında 75 bin kişi ziyaret etti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri, günlük hayatın stresinden kurtulmak ve keyifli zaman geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Tesis, 2023 yılında 75 bin vatandaşı misafir etti ve binicilik eğitimi de veriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri\'ni 2023 yılında 75 bin kişi ziyaret etti
15.01.2024 - 14:38,
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'ni 2023 yılında 75 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri, günlük hayatın stresinden kurtulmak ve keyifli zaman geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Kahvaltılarını deniz manzaralı kafede yapan aileler, doğanın dinlendirici atmosferinde atlarla keyifli zaman geçiriyor. Çocukların da ata binmeyi öğrendiği tesis, 2023 yılında 75 bin vatandaşı misafir etti. 55 bin dönüm alan üzerine kurulu tesiste kapalı, açık ve long manej ile 8 padok bulunuyor.

Binicilik eğitimi de veriliyor

28 atın yer aldığı Atlı Spor Tesislerinde binicilik meraklısı yetişkin ve çocuklar eğitim de alıyor. Binicilik lisansı imkanı sunulan tesiste ayda ortalama 130 kişiye i binicilik eğitimi veriliyor. Binicilik eğitimleri, arazi turları, hobi amaçlı yetişkin ve midilli gezilerinin yapıldığı Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri, eşsiz manzarası ile her mevsim misafirlerini ağırlıyor.

Atlı Spor Tesisleri'ne ilginin her geçen yıl daha da arttığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ziyaret edenler, tesisimize hayran kalıyor. 2023 yılında tesisimizde 75 bin vatandaşımızı misafir ettik. 25 bin kişi ise atlarımıza binip onlarla vakit geçirdi. Her ay ortalama 130 kişiye binicilik eğitimi vererek lisanslı sporcu yetiştiriyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'ni 2023 yılında 75 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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