Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşlara Ulaşım Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşlara Ulaşım Hizmeti Sunuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşlara Ulaşım Hizmeti Sunuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlar için 'Engelsiz Ulaşım Aracı' hizmeti sunarak hayatlarını kolaylaştırıyor. 2023 yılında 576 engelli bireye 4 bin 830 defa ücretsiz ulaşım hizmeti sağlandığı belirtildi.

29.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:42
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Samsun Büyükşehir Belediyesi 'Engelsiz Ulaşım Aracı' hizmeti ile engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlar için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Engelsiz Ulaşım Aracı' hizmeti ile engelli vatandaşların hayatı kolaylaştırılıyor. 2023 yılında 576 engelli bireye 4 bin 830 defa ücretsiz ulaşım hizmeti sunulduğu belirtildi.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, "Yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip, tek başına veya refakatçisiyle birlikte toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak durumda olan engelli vatandaşlarımıza ve yaşlılarımıza ulaşım hizmeti vermekteyiz. Özel donanıma sahip engelli araçlarımızla birlikte engelli vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, kamu kurumu ilişkileri ve sosyal aktiviteler gibi pek çok alanda kendilerinin ulaşım aracı taleplerini karşılamaktayız. 2023 yılında 576 engelli ve yaşlı vatandaşımıza 4 bin 830 defa ulaşım hizmeti sunduk. Engelli araçlarımız özellikle kış aylarında engelli vatandaşlarımızı hastanelere götürüp getirerek onların en önemli ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin karşılanmasında kendilerine büyük fayda sağlıyor. Bunun yanında engelsiz çocuk evimize yine diğer sosyal aktivitelerimizde de engelli vatandaşlarımızı özel donanımlı araçlarımızla taşımaktayız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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