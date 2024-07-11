Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kültür Kampları ile Doğa Tutkunu Gençleri Buluşturuyor - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kültür Kampları ile Doğa Tutkunu Gençleri Buluşturuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kültür Kampları ile Doğa Tutkunu Gençleri Buluşturuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençler için düzenlediği Gençlik ve Kültür Kampları ile doğa tutkunu gençleri Mahmur Dağı'nda buluşturuyor. Kamplar, gençlerin yeni deneyimler kazanmasını sağlarken aynı zamanda takım çalışması, liderlik ve üreticilik gibi becerilerin geliştirilmesine de imkan tanıyor.

11.07.2024 12:53  Güncelleme: 12:55
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençler için düzenlediği Gençlik ve Kültür Kampları ile doğa tutkunu gençleri Mahmur Dağı'nda buluşturuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Gençlik ve Kültür Kamplarımız ile gençlerimize sadece yeni deneyimler kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda unutulmaz anlar biriktirmelerine imkan sağlıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yeni yaşam deneyimleri kazanmaları ve kişisel birikimlerini zenginleştirerek yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak için Gençlik ve Kültür Kampları düzenlenmeye devam ediyor. İlkadım ilçesi Mahmur Dağı Kamp alanında gerçekleştirilen kamplar, 11-24 yaş aralığındaki gençlere doğa ile iç içe keyifli bir ortam sunmanın yanı sıra takım çalışması, liderlik ve üreticilik gibi önemli becerilerin geliştirilmesine de imkan tanıyor.

Kamplar, hafta içi salı ve perşembe günleri günlük programlarla başlarken hafta sonları ise gençlerin kamp alanında konaklamalarına fırsat tanıyan yatılı etkinliklerle devam ediyor. Katılımcılar, 7 kilometrelik doğa yürüyüşü parkurunu tamamladıktan sonra otobüslerle kamp alanına taşınıyor ve burada izci liderleri eşliğinde çeşitli aktivitelerle dolu bir programla karşılaşıyorlar. Geleneksel Türk okçuluğu, dart, koca ayak gibi spor ve eğlence etkinliklerinin yanı sıra düğüm çeşitleri istasyonu gibi istasyonlarla da beceri kazanma fırsatı bulan gençler hem doğayı keşfetmenin hem de yeni arkadaşlıklar kurmanın keyfini çıkarıyorlar. Akşamları ise kamp ateşi etrafında toplanarak sıcak bir ortamda sohbet edip müzik eşliğinde zaman geçiriyorlar.

"Gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz"

Gençlik ve Kültür Kampları ile gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sunduklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve yaz dönemlerini en verimli şekilde geçirmelerine imkan sunmak için çalışıyoruz. Gençlik ve Kültür Kampları, gençlerimizin bu süreçte hem becerilerini geliştirmelerine hem de şehrimizin kültürel ve doğal mirasını keşfetmelerine imkan tanıyor. Kamplarımız gençlerimize sadece yeni deneyimler kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda unutulmaz anlar biriktirmelerini sağlıyor. Bizler, gençlerimizin potansiyeline inanıyor ve onları her fırsatta desteklemeye devam ediyoruz. Kamplarımıza katılan gençlerimiz, takım çalışması, liderlik ve problem çözme gibi önemli becerilerini geliştirme fırsatı buluyorlar" ifadelerini kullandı.

25 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek olan kamplara başvurmak ve daha fazla bilgi almak isteyenler, Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hareketi internet sitesini ziyaret edebilirler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kültür Kampları ile Doğa Tutkunu Gençleri Buluşturuyor - Son Dakika

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