Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ev hizmeti sunuyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri 65 yaş ve üzeri yaşlı, engelli, hasta, kimsesiz vatandaşların evlerine giderek yemek yapımı ve temizlik hizmeti veriyor. 65 personelden oluşan ekip tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2023 yılında ihtiyaç sahibi toplam 800 vatandaş 6 bin 662 defa bu hizmetten faydalandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gelen talepler çerçevesinde yapılan incelemelerin ardından 65 yaş ve üzeri yaşlı, engelli, hasta, kimsesiz vatandaşların talep ve ihtiyaçları hızla karşılanıyor. 65 personelden oluşan ekip belirli periyotlarda ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine giderek mutfakta yemek yapıyor ardından ev temizliğini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 2023 yılında 800 kişinin 6 bin 662 defa ev temizliği ve sıcak yemek yapımı hizmetinden faydalandığı belirtildi.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, "Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak sosyal ve ekonomik açıdan yoksun durumda olan, kimsesi olmayan 65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşlarımıza ve engellilerimize yaşlı bakım ve sağlık hizmetleri kapsamında birçok hizmet sunmaktayız. Ev temizliği, sıcak yemek yapımı hizmeti bizim çok talep aldığımız ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir çalışma. Bizler de vatandaşlarımıza en güzel hizmeti vermek için gayret içerisindeyiz. Ekiplerimiz de bu hizmeti sunarken büyük bir özveri gösteriyor. Bu kapsamda 2023 yılında 800 vatandaşımıza 6 bin 662 defa ev temizliği ve sıcak yemek yapımı hizmeti sunduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her türlü talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN