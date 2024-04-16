Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ne 25 adet tablet temin edildi - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ne 25 adet tablet temin edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi\'ne 25 adet tablet temin edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin teknik altyapısını güçlendirmek için yeni ekipmanlar temin ediyor. İtfaiye araçlarında kullanılan tabletlerle ekiplerin olay yerine daha hızlı ulaşması ve müdahalede bulunması amaçlanıyor.

16.04.2024 10:54  Güncelleme: 11:02
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, muhtemel olaylara daha hızlı ve etkili müdahalede bulunulması için itfaiyenin teknik altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Doğal afetlerde arama-kurtarma çalışmalarının daha etkin ve güçlü şekilde yapılması için alınan yeni ekipmanların yanı sıra şimdi de 25 adet tablet temin edildi. İtfaiye araçlarında kullanılan tablet ile gidilecek güzergahların ve yol durumunun daha hızla belirlenip ekiplerin olay yerine daha hızlı ulaşıp müdahalede bulunulması amaçlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olaylara hızlı ve etkin müdahale edebilmek ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile daha koordineli bir şekilde çalışmak amacıyla önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Doğal afetlerde arama-ve kurtarma çalışmalarının daha etkin ve güçlü şekilde yapılması için alınan yeni ekipmanların yanı sıra şimdi de 25 adet tablet temin edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar artık eş zamanlı olarak itfaiye ekiplerinin tabletlerine düşecek. Bu sayede ekipler, ihbarın yapıldığı andan olayın sonlanmasına kadar olan süreci tabletler üzerinden takip edebilecekler. Kullanılan tabletlerle birlikte daha hızlı koordinasyon sağlanarak itfaiye ekiplerinin, navigasyon sistemi ile gidilecek güzergahların ve yol durumunu hızla belirlemesi sayesinde acil durumlara daha hızlı ve etkili müdahalede bulunmaları amaçlanıyor.

"Olay yerine daha hızlı ulaşacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun itfaiyesinin gerek tecrübeli personeli gerek teknik donanımı ile Türkiye'nin en güçlü itfaiye teşkilatlarından biri olduğunu belirterek, "Samsun itfaiye teşkilatımızın teknik donanımı ve teknolojik altyapısı daha güçlü hale geldi. Özelikle son teknolojiyi içeren cihazların itfaiyemizin çalışma sistemine dahil edilmesini çok önemsiyoruz. Kullanıma başlayan 25 tablette bulunan navigasyon sistemleri sayesinde ekiplerimiz artık olay yerine daha hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilecek. Böylelikle müdahale süresi kısaltılarak, muhtemel riskler minimize edilecek. İtfaiye teşkilatımız her an olası her türlü olaya en hızlı şekilde müdahalede bulunabilecek bir güce sahip" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ne 25 adet tablet temin edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ne 25 adet tablet temin edildi - Son Dakika
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