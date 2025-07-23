Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nden Cenaze Hizmetlerine Yeni Düzenleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi cenaze hizmetleri noktasında yeni bir adım daha atarak ilçelerdeki cenaze hizmetlerini kendi bünyesinde yürütmeye başladı. 11 ilçede daha hizmete başlayan Büyükşehir Belediyesi'ne vatandaşlar Alo 188 üzerinden ulaşarak bildirim yapabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki cenaze hizmetlerini de kendisi yürütme kararı aldı. Bu kapsamda 11 ilçede daha Büyükşehir ile cenaze hizmeti süreci başladı. Ayvacık, Terme, Salıpazarı, Alaçam, Kavak, Ladik, Asarcık, Havza, 19 Mayıs, Tekkeköy, Yakakent ilçelerinde yaşayan vatandaşlar Alo 188 hattını arayarak Büyükşehir'in cenaze hizmetlerinden yararlanabilecek. İlçelerdeki cenaze hizmetleri için gassalından din görevlisine gerekli görevlendirmeleri yaparak hizmete başlayan Büyükşehir Belediyesi yıkamadan kefenlemeye, mezar tahtasından mezar kazım işlemine tüm aşamaları ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

7/24 anlayışıyla cenaze hizmetlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ücretsiz yıkama, nakil ve defin hizmetlerinin yanı sıra cenaze gününden 1 gün sonra taziye ziyaretinde de bulunarak zor günde desteğini sürdürüyor. Taziye ziyaretleri sırasında Büyükşehir'de görevli din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak acılı ailelere manevi destek sağlanıyor. - SAMSUN